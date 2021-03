Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er jo ikke i karantene, jeg har valgt å vente på testen. Utgangspunktet er at jeg fikk et varsel på smitteappen fordi får statssekretær har blitt syk. Men jeg har ikke vært nærkontakt med han, sier Erna Solberg til NRK.

Hun sier at på Statsminsterens kontor praktiseres 2-metersregelen. Statssekretær Audun Rødingby har ifølge Solberg ikke vært på kontoret siden torsdag.

– Men det er en god regel at når du er testet, så venter du til du har fått svar på testen før du gjør vanlige ting og møter folk ansikt til ansikt, sier Solberg.

Hun sier at hun fram til hun får tilbake prøvesvaret vil fortsette som normalt, men erstatte møter med videomøter, og holde seg hjemme.

– Ikke noe fastrack

Hun sier testen behandles likt som alle andre koronatester som tas i Oslo for øyeblikket.

– Den ligger i samme haugen som alle andre i Oslo, sier Solberg.

– Det er ikke noe fastback.

Det er statssekretær Audun Rødningsby (V) som har tatt positiv koronatest, skriver statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en SMS til NRK.

Han skriver at Rødningsby ikke har hatt nærkontakter på kontoret, og at statsministeren ikke har symptomer på koronaviruset.

– I ettermiddag fikk statsministeren et varsel i smittestopp-appen. Vi antar at det skyldes at statsministerens og statssekretærens telefoner har ligget ved siden av hverandre utenfor et møterom, for på SMK har vi en del møter uten telefon.

– Vi kan imidlertid ikke være helt sikre på at varslet i appen skyldes smitten til Rødningsby. Derfor har statsministeren i ettermiddag tatt en koronatest, for sikkerhets skyld, skriver Alstadsæter til NRK.

Orienterte om tiltak

Solberg vil jobbe hjemmefra fram til hun har fått svar på koronatesten, og har avlyst avtaler onsdag ettermiddag.

– Fordi det er fare for muterte virus har vi for sikkerhets skyld tilbudt flere ansatte ved kontoret å teste seg, skriver Alstadsæter.

I et innlegg på Facebook skriver Rødningsby selv at han er smittet, og oppfordrer til å teste seg ved minste symptom. Han ber også folk om å begrense nærkontaktene sine så mye som mulig.

Tidligere på tirsdag orienterte Solberg om koronasituasjonen i Stortinget, og avholdt pressekonferanse.

Det var ventet at regjeringen skulle legge fram nye nasjonale tiltak i dag.

I stedet kom statsministeren med en advarsel om hvilke tiltak som kan bli aktuelle dersom smitten ikke synker raskt.

Men i Oslo, der Statsministerens kontor holder til, ble det strammet inn. Det var hovedsakelig tiltak rettet mot barn og unge som ble innført i hovedstaden.