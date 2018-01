Listhaug vil prioritere kampen mot overgrep

Sylvi Listhaug (Frp) blir ny justis- og beredskapsminister samtidig som hun beholder ansvaret for asyl- og innvandringspolitikken.

Per-Willy Amundsen (Frp) fikk kun ett år som justisminister.

FRP-MINISTRE: Sylvi Listhaug ved siden av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Listhaug takket av partikollega Amundsen, som hun mente hadde gjort en kjempejobb i departementet.

– Jeg føler meg heldig som kommer til et departement der man har gjort mange av de viktigste tingene, sa Listhaug.

Hun sa det krever sin kvinne å overta et så stort departement.

– Det er utrolig mange oppgaver som venter. Det handler for meg nå om å videreføre en restriktiv innvandringspolitikk, og følge opp regjeringsplattformen på dette punktet.

– Og så handler det om å prioritere noe av det jeg mener er aller viktigst framover: Å bekjempe overgrep mot barn. Disse monstrene på nettet som lurer ungene våre og misbruker dem – det blir den største oppgaven for oss å ta dem og straffe dem, sa Listhaug.

Hun overtok ikke en tradisjonell nøkkel, men en krypteringsnøkkel til en kommunikasjonsplattform på gradert nivå.

Listhaug sier noe av det første hun skal gjøre er å avtale et møte med Politiets Fellesforbund for å sikre et godt samarbeid.

– Jeg vil også bruke mye tid på å møte de vanlige politifolkene ute på gata, de som jobber på gulvet, for å se hvor skoen trykker, sa Listhaug.

– Sterk minister

– Sylvi blir en sterk minister. Hun får et stort og krevende saksområde, som jeg er sikker på at hun vil håndtere godt, sa partileder Siv Jensen på pressekonferansen tidligere på dagen.

Statssekretær fra Venstre

STATSSEKRETÆR: Sveinung Rotevatn (V). Foto: NRK

Listhaug får med seg Venstres Sveinung Rotevatn som statssekretær.

– Det er klart vi har bak oss noen år der vi har vært uenige, og Frp og Venstre er fremdeles to ulike partier. Nå er det likevel den nye regjeringsplattformen vi skal jobbe for, og det tror jeg blir bra, sier Rotevatn i dag.

Politisk kommentator Magnus Takvam tror ikke det er tilfeldig at Listhaug får en statssekretær som er så uenig politisk.

Han blir en slags ministerråd på innvandring for Venstre. Det er nok ikke tilfeldig. Venstre må gjøre det de kan for å balansere Frps innvandringspolitikk, sier Takvam.

