Lise Fjeldstad skremt og opprørt: – Forbanna på helseministeren

– Jeg er sjokkert.

Slik reagerer Lise Fjeldstad etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren om eldreomsorgen forrige uke. Serien avdekker kritikkverdige forhold ved hjemmetjeneste og sykehjem.

– Da jeg så det ble jeg helt nummen. Det var en brutalitet i det, en menneskeforakt. Det er skremmende. Hva slags samfunn er det vi er på vei inn i?

83-åringen tror mange eldre gruer seg til å bli avhengige av hjelp.

– Veldig mange gamle mennesker er skrekkelig redde, sier hun.

Skylder på helseministeren

– Jeg blir forbanna på helseministeren. Hun sitter jo med makt og har mulighet til å gjøre noe.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) innrømmer at det er behov for å bedre dagens eldreomsorg.

– Historiene som kommer frem er bekreftelser på at det ikke alle steder er godt nok i dag. Det er forskjeller mellom kommunene våre, sier hun.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Samtidig sier Kjerkol at regjeringen har tatt flere grep. Her viser hun blant annet til en satsing på fastlegeordningen med 690 millioner. Hun viser også til at det skal komme en eldrereform til sommeren.

Raser mot sykehuskutt

Lise Fjeldstad er også provosert over kuttene i sykehus-budsjettene. Forrige uke sa Kjerkol at sykehusene må stramme inn fremover. Tirsdag ble det kjent at Oslo universitetssykehus dermed kutter i fødetilbudet sitt ved å legge ned ABC-klinikken.

– Hun står med et smil og sier vi må redusere utgiftene, sier Fjeldstad om helseminister Kjerkol.

– Det går jo ikke an. Hun har mulighet til å spare penger hvis hun gir seg på utbyggingen av det nye sykehuset i Oslo. Det er ingen som vil ha det.

Kjerkol sier at selv om økonomien er krevende, så må sykehusene fortsatt prioritere både behandling og investeringer.

– Det er nødvendig med nye bygg og å øke kapasiteten i sykehusene i Oslo. OUS har de dårligste sykehusbyggene i hele landet, sier hun.

Lise Fjeldstad har gjennom mange tiår vært en av Norges mest kjente skuespillere. Her er hun sammen med Per Sunderland fra teaterstykket Dødsdansen i 2014. Foto: Tore Halden/NRK

Synes synd på eldre uten barn

I går sa Kjerkol til NRK at hver enkelt av oss må gjøre mer for å planlegge for egen alderdom. Det er Fjeldstad uenig i.

– Nei, jeg synes ikke det, sier hun.

– Vi skryter av at det er så storartet her i Norge. Er det egentlig det?

Selv får Fjeldstad hjelp av barna sine, men mener at eldre som ikke har barn, har det forferdelig. Hun forteller hvor vanskelig det var å bli skrevet ut av sykehus og klare seg selv.

– Jeg kunne ikke gå, men ble utskrevet fra sykehus. Jeg bor alene i et hus med trapper.

Heldigvis ble hun hentet på sykehuset av sønnen som kjørte henne hjem og laget mat til henne.

NRK har spurt Ingvild Kjerkol om hvor mye ansvar hun mener pårørende skal ha overfor sine eldre.

– Dette er en utfordring som ikke kan løses i helse- og omsorgstjenesten alene. Vi må tenke nytt, og sammen, svarer hun.