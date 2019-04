Leirsteins blogg hadde utenlandsk spillreklame

Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet er det ikke lov for utenlandske selskaper å markedsføre seg på norske nettsider mot et norsk publikum.

Det skriver Aftenposten, som omtaler saken. Politikeren sier han ikke var klar over spillreklamen som lå på nettsiden hans.

– Jeg har min blogg via Wordpress, og det er de som legger ut reklame. Jeg har ikke fått noen penger for dette, skriver han i en SMS.

Bloggen er nede

Leirstein sier videre at han tar kontakt med leverandøren bak bloggen og ber dem slette dette. Frp-eren sier også at han trodde Wordpress automatisk forholder seg til lovverket i de landene de opererer i.

Han sier bloggen ikke er oppdatert på lenge og at han ikke har fulgt med på den.

Kort tid senere er bloggen nede, og Leirstein opplyser at Wordpress ordner opp i saken

– Leirstein reagerte riktig

Seniorrådgiver Bjørn Leirdal i Lotteri- og stiftelsestilsynet minner om at den som er ansvarlig for en nettside, selv har et ansvar for innholdet og at det ikke holder å skylde på leverandøren.

Hans kollega Marianne Alværen Torset sier Leirstein reagerte riktig da han fikk stanset reklamen.

Spillselskaper lukes normalt ut automatisk, men tilsynet sier det hender noen slipper gjennom kontrollen fordi de registrere seg som andre selskapstyper.