Roy Viggo Halvorsen (65) var en av lege Stig Asplins seks pasienter som ble kontrollert av Helsetilsynet i fjor.

Roy Viggo Halvorsen var en av dr. Asplins pasienter. I over ett år har han vært uten fastlege. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han har ikke klart seg så bra etter at fastlegen hans mista retten til å skrive ut sterke vanedannende medisiner til rusmisbrukere og pasienter i legemiddelassistert rehabilitering - LAR.

Roy er tilbake på gata nå. Dit han søker når suget etter illegale rusmidler er for sterkt.

– Roy klarte seg bra i fire og ett halvt år, med medisinene jeg skrev ut, sier Stig Asplin.

Halvorsen forteller at han hadde både leilighet og bil da han var pasient hos Asplin.

Nå, ett år etter at han mista legen og medisinene, bor han hos Frelsesarmeen, på et hospits i Oslo sentrum. Han må stadig ut for å skaffe «medisin han ikke får på resept lenger», ulovlige narkotiske stoffer som heroin. Det hadde han brukt i 30-40 år før han fikk Asplin som fastlege.

Pasient døde av overdose

En av Asplins andre stoffavhengige pasienter, døde av en overdose narkotika en uke etter at Asplin måtte slutte som fastlege for disse pasientene. Ifølge legen hadde pasienten vært stabil i flere år da dette skjedde.

– Jeg kan ikke dokumentere at det var derfor min tidligere pasient døde. Men det er et faktum at dødsårsaken var en narkotikaoverdose, sier Stig Asplin. Han sier han har holdt på i årevis med disse pasientene og ikke gitt dem opp, for å vise at det er noen som står ved siden av dem.

– Jeg føler at jeg har gjort en innsats og har fått mange pasienter opp og stå til et brukbart og verdig liv. Det har vært min motor.

Ikke medhold

Statens helsepersonellnemnd opprettholdt denne uka Helsetilsynets vedtak fra 20. februar i fjor.

Leder i nemnda, lagdommer Rune Bård Hansen kan ikke stille til intervju pga. sykdom, men sier til NRK at vedtaket taler for seg selv.

Rune Bård Hansen, leder Statens helsepersonellnemnd. Foto: Hans Christian Eide / NRK

«Nemnda er kommet til at klagerens rett til å rekvirere vanedannende legemidler i gruppe A og B skal tilbakekalles, jf. helsepersonelloven § 63.



Konklusjon: Klagen har ikke ført frem og det påklagede vedtaket opprettholdes. »

I vedtaket står det videre:

«Statens helsetilsyn mener at klageren ikke ga forsvarlig helsehjelp ved sin rekvirering av vanedannende legemidler til seks konkrete pasienter. Rekvireringen av vanedannende legemidler ble styrt av pasientenes opplevde behov, uten at det var konkrete planer om nedtrapping eller gjort forsøk på ikke-medikamentell behandling. Flere av pasientene fikk substitusjonsbehandling uten at det var etablert nødvendig samarbeid med spesialisthelsetjenesten».

Til retten

Lege Stig Asplin sier han nå vil gå rettens vei.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma, bistår Asplin. Hun har lest vedtaket, og sier på generelt grunnlag at helsepersonells plikter ikke eksisterer i et vakum, men må vurderes opp imot pasientrettigheter.

Advokatfullmektig Synne Bernhardt bistår Stig Asplin. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Når pasientene har fått oppfylt retten til nødvendig, forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, kan det etter vår oppfatning neppe være slik at legen som har oppfylt rettighetene har begått lovbrudd, sier Bernhardt.

Stig Asplin vil ikke gi opp håpet om å hjelpe denne pasientgruppa. Han er fortsatt lege, og leder en feberpoliklinikk der han nå driver med smittevernarbeid. Men det er flere hundre pasienter han savner å hjelpe. De som sliter eller har slitt med rus.

– Helsetilsynet kaster disse menneskene til ulvene, mener Asplin og sier at det er et paradoks.

– De har forringet helsen til alle disse seks pasientene som ble kontrollert, hevder han. Og fortsetter:

– De har ødelagt for noen hundre andre som hadde trygge liv med medisin fra meg og LAR - Legemiddelassistert Rehabilitering.

NRK har bedt Helsetilsynet om intervju i denne saken, men fikk til svar at det ikke var naturlig å svare på spørsmål fordi klagen var til behandling hos helsepersonellnemnda denne uka, og at Helsetilsynet ikke har fått vedtaket ennå.

Uten fastlege

Roy Viggo Halvorsen har ikke leilighet og bil lenger. Nå bor han på et hospits vest i Oslo. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Roy Viggo Halvorsen mista fastlegen sin i februar i fjor, og har ennå ikke fått seg en ny. Han sier at ingen av de legene han har forsøkt å få som fastlege vil ha han som pasient. Og han er opprørt over at den eneste legen som han mener hjalp ham, ikke får lov å fortsette med det.

– Det verste for disse pasientene er jo at de alle sliter med å få fastleger, sier Stig Asplin.