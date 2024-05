Da var det straks 17. mai igjen. Og det er jo festlig det.

For mange er det også bunadslufting, bunadstryking, vareinnkjøp, kakebaking, festinvitering, vasking av barn, vasking av vinduer, luking av bed, planting av blomster.

Og hamstring av gnagsårplaster, spraying av solkrem, køing på polet, prepping av mat, legging av logistikk, leting etter fjorårets flagg, fjorårets plagg, lading av kameraer og lading av seg selv.

Både de sosiale og de tradisjonelle mediene er fulle av tips til hvordan du kan se perfekt ut, kle deg perfekt og lage perfekt eggerøre.

Kjøpekanelboller du helt slipper å bake selv. Bildet er tatt i 2018, da kanelboller tydeligvis kostet 40 kroner. Foto: NTB

Men hvor er tipsene til deg som ikke orker å leve opp til de ofte skyhøye forventningene til 17. mai?

Noen av dem kommer her.

– Lite pes og alle blir glade

Humorist og forfatter Lillian Røssaak (50) fra Kristiansand oppfordrer gjerne Facebook-venner til å ta seg en pose-pavlova og roe litt ned på nasjonaldagen.

Lillian Røssaak oppfordrer gjerne til lavere skuldre på 17. mai. Foto: Privat

I år skal hun ferie med mann og i hvert fall én sønn og en katt.

– Folk virker veldig opptatt av å stappe mest mulig aktivitet inn på én dag: Masse frokost og så beine av sted i upraktiske sko. Jeg forstår ikke hvordan de rekker alt og samtidig har alt på stell i kjøl og frys, sier hun til NRK.

Røssaak deler episoden der hun pisket egg og sukker en liten evighet i påvente av eggedosis - som aldri kom.

– Etter det har jeg holdt lav profil og gått for kjøpekake og en boks is. Veldig lite pes og alle blir glade, konkluderer hun.

Dropper bunad

Sørlendingen har heller ikke bunad, selv om hun har lyst på hvert år.

– Man trenger jo ikke skaffe seg alt man begjærer. Før var det strengt bunadspoliti, og man kunne ikke ha joggesko og sigaretter til bunaden.

Lillian Røssaak og mannen i gang med flaggheising. Foto: Privat

– Men nå kan du jo sy deg en stakk av skvettlapper og grytekluter uten at jorda går under, påpeker hun.

Røssaak synes uansett det virker veldig stressende å styre med bunad, underskjørt og søljer.

– Det viktigste er at barna ikke har trange sko, og at de får samla en neve russekort. Min nasjonaldag er perfekt hvis jeg får en is, plenty sol, grint masse og gode klemmer av dem jeg er glad i, sier hun.

– Hva er dine beste tips for en mindre stressende 17. mai-oppkjøring?

– Jeg holder strykejernet kaldt og hjertet varmt. To glass vin og elsk på kongen, sier Røssaak.

– Legg lista lavt

Lege, forfatter og podkastvert Kaveh Rashidi (35) har to barn og samboer å feire nasjonaldagen med.

– Personlig er det barna på 1 og 4 år som er i fokus, og de er heldigvis ikke så kravstore at det er noen problemer. Vi har nok alle litt å lære av de minste barna, som stort sett er fornøyde bare de får litt ekstra kos, lek og noe godt å bite i eller drikke på, sier Rashidi til NRK.

Kaveh Rashidi med samboer og barn. Foto: Privar

Han medgir at de rydder, vasker og pynter etter beste evne til 17. mai.

– Men det vi ikke rekker, lever vi fint med.

– Heldigvis har vi besteforeldre som tar regi på mange av de store tingene, så vi slipper litt billig unna med å innta gjesterollen, legger legen til.

– Hva er dine beste tips for at folk skal få en mindre stressende 17. mai-oppkjøring?

– Jeg tror det aller viktigste vi gjør er å ha realistiske forventninger til dagen, og legge lista lavt for hva som er en fin nasjonaldag, sier Rashidi.

– Nå er vi så heldige i år at vi har godt vær, og hvis du i tillegg kan tilbringe tid med mennesker du er glad i, så handler det om å si seg fornøyd med det og ta alt annet som en bonus.

Kroppen tåler en festdag

Allmennspesialisten mener det må være opp til hver familie om de lar barna spise ubegrenset med godteri og is på dagen.

Helsemessig mener han kroppen tåler en festdag.

En kanskje mer høyterskel 17. mai-feiring på Aker brygge i Oslo i fjor. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Mitt beste tips er å fylle dagen med sunne alternativer. Oppskåret frukt er for eksempel en evig vinner som kan ta opp en del av plassen til isen og godteriet, sier Rashidi.

– Hva angår helsa, så tåler kroppen enkeltdager med utskeielser. Det gjelder bare å passe på alkoholforbruket, spesielt hvis man er rundt barn, legger han til.

Kaveh Rashidi avbildet i forbindelse med en annen NRK-sak. Foto: Snorre Tønset / NRK

Også ferdigmiks får ståkarakter på nasjonaldagen.

– Altså, hvis livet ditt blir enklere av å bruke ferdigmiks av kake, så kjør på! Det går sikkert an å lage både sunnere og mer velsmakende kaker, men 17. mai trenger ikke å handle om sunnhet.

Salg av ferdigprodukter øker opptil 200 prosent

De som dropper å bake alt fra bunnen av, er lang fra alene.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen, som eier blant annet Meny, Kiwi og Joker, forteller at de ser en tydelig økning i salg av kakemikser, kakefyll og kakeglasur inn mot 17. mai.

Pressebilde av Kine Søyland. kommunikasjonssjef hos NorgesGruppen Foto: Stein Eide / NorgesGruppen

– Ser vi på de tre siste ukene før 17. mai for de siste årene, så øker salget på denne typen produkter gjennomsnittlig mellom 90 og 200 prosent, sammenliknet med en «vanlig» uke, sier hun.

Derimot selger NorgesGruppen mindre kakepynt enn vanlig.

– Dette henger nok i stor grad sammen med hva som øker mest av kakemikser – nemlig pavlova. Pavlova-miks og pavlovakrem er varene som opplever størst økning i salget inn mot 17. mai, sett opp mot resten av året, sier Søyland.

Hun påpeker at pavlova-kaker typisk pyntes med friske bær

– Og det er også noe av forklaringen på hvorfor salget av friske bær også øker inn mot nasjonaldagen, sier kommunikasjonssjefen.

Tydelig trend med kjappe løsninger

Også Coop Norge ser stor økning i salg av både ferdigmiks og bær.

– Når det gjelder bakemikser og ferdig vaffelrøre har Coops lavpriskjede Extra doblet salget den siste uken, sier kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen.

Han fastslår at det er «en tydelig trend hvor mange velger de kjappe, enkle løsningene for nasjonaldagen.»