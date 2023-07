Inflasjonen i USA avtok i går til det laveste nivået siden 2021.

Konsumprisindeksen (KPI) var på 3,0 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, og var litt lavere enn det analytikere forventet. I mai var USAs KPI på 4,0 prosent.

– Både total- og kjerneinflasjon, det som luker bort komponenter som mat og energivarer, viser en større nedgang i årsveksten enn det som var ventet, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Hov forklarer at det likevel forventes en ny renteøkning fra den amerikanske sentralbanken i juli, men at rentetoppen snart kan være nådd for verdens største økonomi.

– Vi venter en ny renteøkning fra den amerikanske sentralbanken nå i juli, men en økning på toppen av det igjen er nå sterkt redusert. Vi har kanskje for alvor nådd rentetoppen i USA, sier Hov.

Den amerikanske prisveksten demper seg mer enn ventet i juni. Sannsynligheten for en ny renteheving etter juli burde være redusert, ifølge sjeføkonom. Foto: AFP

– Godt nytt for alle land

På grunn av størrelsen og internasjonale tilknytninger, gir utviklingen i den amerikanske økonomien store effekter rundt om i verden.

De står for nesten en fjerdedel av globalt BNP, en femtedel av globale FDI, og mer enn en tredjedel av børsverdien. Det er den viktigste eksportdestinasjonen for en femtedel av land rundt om i verden, og den amerikanske dollaren er den mest brukte valutaen i global handel og finansielle transaksjoner.

GOD NYTT: Sjeføkonom i Sparebank1 Markets, Harald Magnus Andreassen sier at lavere inflasjon i USA er godt nytt for inflasjon i Norge. Foto: CF-WESENBERG

– Det er godt nytt for alle land i verden at inflasjonen i USA kommer ned, sier sjeføkonom i Sparebank1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

Han påpeker ar inflasjonen i verden fortsatt er høy, men at «lavere inflasjon ute er godt nytt for inflasjon i Norge».

– Det gjør at Norges Bank ikke trenger å øke rentene så mye som de ellers ville gjort, sier Andreassen.

Økt styringsrente og sterkere krone

I juni hevet Norges Bank styringsrenta med 0,5 prosentenheter, til 3,75 prosent. Sentralbanksjefen så da for seg at renta ville kunne øke til 4,25 prosent utover høsten.

STERK KRONE: Seniorøkonom i Nordea Markeds, Dane Cekov sier at en sterkere krone kan på sikt bety lavere rente i Norge.

– Hvis dette fortsetter så betyr det at rentene skal mindre opp enn det som lå i kortene for noen få uker siden, sier seniorøkonom i Nordea Markeds, Dane Cekov.

Økonomen forklarer at dollaren har svekket seg og at den norske kronen har styrket seg, og at dette er gode nyheter for både de som er på ferie nå, og for norsk økonomi.

– En sterkere krone betyr jo at prispresset i Norge blir mindre på sikt. Og det kan på sikt også bety lavere rente i Norge, sier Cekov.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 3,75 % Prognose Norges bank

Økonomene spekulerer likevel om en ny dobbel renteøkning nå i august.

Altså et rentehopp til 4,5 prosent, som er høyere enn det som ble forventet i juni. Dette fordi de norske inflasjonstallene fortsatt er sterke.

– Men hvis vi ser at inflasjonstallene for handelspartnerne våre fortsetter å komme på de lave sidene av forventningene, så vil det komme et lokk på renteforventningene blant handelspartene. Og det kan virke dempende på de videre renteutsiktene her hjemme, sier Hov.

– Bismak for norske lånekunder

Mandag styrket kronen seg mot euroen, og i går var krona på sitt sterkeste mot dollaren siden april.

Like før klokken 17.00 torsdag kostet euroen 11,18 norske kroner.

Dollaren kostet 9,98 norske kroner.

– Folk i valutamarkedet har fått øynene opp for at inflasjonen er høyere enn Norges Bank så for seg, sier Cekov.

Euroen har de siste fire dagene blitt 50 øre billigere. Noe som gjør at nordmenn på ferie i utlandet plutselig får litt mer å rutte med.

– Det er jo nesten 5 prosent på bare noen få dager. Så hvis kronekursen holder seg hvor den er nå, så blir ferien plutselig 5 prosent billigere enn det den så ut for noen uker siden, forklarer Cekov.

Økonomene advarer likevel mot å være for optimistiske, for det er «enorme svingninger» i kronekursen.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov tror at rentetoppen i USA kanskje kan være nådd. Foto: Handelsbanken Norge

– Det er komplisert dette her, og det er viktig å understreke at selv om vi nå ser lavere inflasjon blant viktige handelspartnere, så har vi sett det motsatte her hjemme, sier Hov.



De norske inflasjonstallene for juni var nemlig klart høyere enn hva både markedet og Norges Bank hadde sett for seg. Dette økte forventningene til hvor høyt Norges Bank kommer til å sette renta.



– Det innebærer i så fall ytterligere én renteheving utover det som Norges Bank allerede har varslet. Det at markedet ser for seg at Norges Bank vil gå enda mer aggressivt frem de neste månedene, har nok i seg selv bidratt til å styrke krona, forklarer Hov.

– Da kommer den kronestyrkingen med en litt bismak for en norske lånekunder.