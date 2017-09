Lav tillit til politiet blant innvandrerungdom

– Vi finner at det er store forskjeller i tillitsnivået hos ungdom med ulik landbakgrunn, sier forskningsleder ved Fafo Anne Britt Djuve.

Hun har spurt 7000 elever på videregående skoler i Oslo, Akershus og Buskerud om de se stoler på politiet. Mens 56,8 prosent av innvandrerungdommen fra Afrika og Asia sier de har tillit, svarer 78 prosent av etnisk norske ungdommer at de stoler på politiet.

Forskeren mener årsaken til at mange unge innvandrere har lav tillit til politiet er dårlige erfaringer fra landene de opprinnelig kommer fra. Lav tillit kan likevel føre til utfordringer i Norge mener forskeren.

– Det kan føre til at de i mindre grad tar kontakt med politiet hvis de får problemer og at de kanskje vil være mer tilbøyelig til å søke trygghet i andre miljøer.

Problemer på Oslo-skoler

– Det er en del konflikter på skolen, sier Jasem al Hashem (21).

Han står utenfor Stovner videregående skole, der han gikk for to år siden. Siden den gang mener han miljøet har blitt hardere blant enkelte på skolen.

TETTERE OPPFØLGING: Arbeiderpartipolitiker Jan Bøhler mener politiet i Oslo må få nok ressurser til å følge ungdom i enkelte miljøer tettere. Foto: Hans Jørgen Solli / NRK

– Det jeg hører om er mye slåsskamper, knivstikking og problemer. Jeg blir sjokkert for dette er ikke 20-åringer som slåss. Dette er 15–16 år gamle folk.

Siden skolestart har det vært flere slåsskamper, en elev ble truet med øks, en annen tatt med elektrosjokkvåpen på skolen. Til slutt meldte rektor ved skolen, Terje Wold, fra til kommunen om at han ikke lenger kan garantere for elevenes og ansattes sikkerhet lenger.

– Politiet må kunne jobbe mer forebyggende med skolene som trenger hjelp, og jobbe mer i utemiljøene rundt skolene, sier Jan Bøhler, storbypolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Det arbeidet kan likevel bli vanskelig for politiet, mener Djuve.

BESLAG: I sommer har politiet vist hvilke våpen de ofte finner etter slåsskamper mellom ungdommer i Oslo. Machete, stikkvåpen, balltre, strømvåpen og slåsshansker går igjen. Foto: NRK

Vanskelig miljø å jobbe i

– Det er nok så åpenbart at det er mye vanskeligere for politiet å jobbe i miljøer der tilliten til politiet er lav. Politiet er helt avhengig av tillit til publikum for å gjøre en best mulig jobb, sier Djuve.

FORSKJELLER: Anne Britt Djuve har undersøkt ungdommers tillit til politiet, og funnet ut at langt flere etnisk norske unge stoler på politiet enn innvandrere fra Asia og Afrika. Foto: Fafo

Hun viser til spørreundersøkelsen blant elever på østlandet.

– Når vi da også ser at andelen med dårlige karakterer og innvandrerbakgrunn hopes opp på enkelte skoler. Så er det åpenbart på noen av disse skolene et vanskeligere miljø å jobbe med for politi og lærere.

Gjør ikke forskjell på ungdom

Politiet i Oslo bekrefter at de det siste året har registrert mer og grovere vold blant ungdom i Oslo. Janne Stømner, leder for Felles enhet for forebyggende i Oslo politidistrikt sier de jobber tett på ungdommen for å bygge tillit. Hun er likevel ikke bekymret for at mange med innvandrerbakgrunn ikke stoler på politiet.

Janne Stømner, leder for Felles enhet for forebyggende i Oslo politidistrikt sier politiet jobber tett på ungdommen nettopp for å bygge tillit. Foto: Linda Reinholdtsen

– Når vi er ute og blir kjent med ungdom så bygger vi tillit, gode relasjoner og ikke minst blir de kjent med oss og stoler på oss. Etnisk bakgrunn spiller ikke noe rolle, det er viktigere at de kjenner oss. Det er den erfaringen vi har og det er derfor det er så viktig at vi er der ute.