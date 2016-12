Oslo-politiet bekymret over grovere ungdomskriminalitet

Ifølge politiet har de gode spor å gå etter i saken som etterforskes av ungdomsetterforskningsenheten på Grønland politistasjon.

– Fortsatt er ingen pågrepet, men vi jobber med saken. Offeret skal ha tilrettelagt avhør på grunn av sin unge alder, så det vil ta litt tid, sier etterforskningsleder Anne Kristin Stakston Langvik ved Grønland politistasjon til NTB.

Hun sier det kan ta inntil tre uker før offeret blir avhørt etter den tilrettelagte metoden på Barnehuset i Oslo.

Kontroll på telefonen

Det var en tilfeldig forbipasserende som fant 14-åringen like etter klokken 20 mandag. Like ved Dælenenga idrettspark på Grünerløkka skal 12–15 gutter av ha gått løs på gutten.

Han lå på bakken etter slag og spark mot hodet og kroppen, men fikk etter hvert hjelp av ambulansepersonell. Han er ikke innlagt på sykehus etter den voldelige hendelsen.

14-åringen ble fraranet mobiltelefonen og ble slått og sparket i hodet, kroppen og beina. Ambulanse ble tilkalt, og gutten fikk førstehjelp på stedet.

– Han har forklart at de som ranet ham var unge, under 18 år. Vi har kontroll på telefonen og vet hvor den er. Jeg vil ikke si noe mer om dette nå, ut over at vi er på god vei til å løse saken, sier Langvik.

Hun legger til at politiet mistenker personer både over og under den strafferettslige lavalderen for å ha vært med på ranet.

Også mandag ettermiddag ble en ung gutt ranet på gata i Oslo. Denne gangen på Carl Berners plass, der to gjerningsmenn skal ha holdt fast gutten og truet han med en kniv. De fikk med seg en mobiltelefon og en jakke. Det var gutten selv om kontaktet politiet og han ble ikke alvorlig skadet.

Bekymret over utviklingen

Langvik er bekymret over utviklingen i ungdomskriminaliteten i hovedstaden. Politiet har det siste året sett en utvikling hvor mange ungdommer har gått fra å drive med nasking og mindre tyverier til å drive med personran.

– Det er stor forskjell. Her er det snakk om ungdom som blir traumatisert på grunn av det de opplever, og det tar vi veldig alvorlig, sier Langvik.

Hun sier politiet ikke har hatt nok ressurser til å drive nødvendig forebyggende arbeid blant unge i bydelene de siste årene.

– Det er ikke mange nok som arbeider opp mot ungdommer i bydelene. Vi får ikke gjort det vi skal når det gjelder forebyggende arbeid sier Langvik.