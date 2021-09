Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Oslo er det allerede i 21-tiden fullt av folk i kø utenfor byens utesteder. Utenfor utestedet Justisen går køen langt ned i gata.

NTBs fotograf på stedet melder at køen utenfor Justisen er 65 meter lang. NRKs reporter i Oslo beskriver hovedstaden som vanvittig.

Det er stappfullt på hvert eneste gatehjørne, og man hører sirener med jevne mellomrom. Mange mennesker i gatene gjør at det blir litt trøblete for biler ved lyskryss.

Kristoffer Haugen sier det er vanskelig å komme inn på utestedene i Oslo i kveld. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Veldig mye køer, men god stemning, folk er i godt humør, sier Kristoffer Haugen til NRK.

Det er vanskelig å komme inn på utestedene i Oslo i kveld, erfarer han. Samtidig er han glad for at gjenåpningen endelig er et faktum.

– Hvor lenge har dere venta på at det skal bli normalt?

– 561 dager. Jeg har savna å danse, sier Haugen.

Fredag varslet regjeringen at startskuddet for den normale hverdagen skulle begynne 16.00 på lørdag. På forhånd var flere utesteder i hele landet forberedt på kaos og full fest.

Kø i Oslo Foto: Naina Helén Jåma / NTB

– Har savna å danse

– Egentlig går det over all forventning. Det er veldig god stemning i byen nå, sier innsatsleder Tore Barstad i Oslo politidistrikt til NRK.

Han sier det er flere patruljer plassert rundt i Oslo, og at politiet har stengt gater i frykt for at berusede mennesker skal gå ut i veien. Men foreløpig er de fornøyde med osloborgerne.

Køene i byen kaller han «lange som et vondt år». Barstad håper taxistanden har satt på ekstra folk, og at bussene har plass til de som nå er ute, og som etterhvert skal hjem.

Innsatsleder Tore Barstad i Oslo-politiet sier at de har bedt politimannskaper være igjen ekstra på jobb. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Vi må prioritere hardt, støymeldinger får vi leve med i dag, og vi må være litt rause med hverandre i forhold til at folk har vært innestengt i lang tid, sier Barstad og legger til:

– Dette er nesten grunnlovsdagen, det er nyttårsaften. Så vi skal være så rause som det lar seg gjøre, og så får folk tåle at vi sier ifra når vi tenker at det har gått for langt. Bruk sunt bondevett er det beste rådet jeg kan gi.

110-sentralen kommer på Twitter med en oppfordring til de som skal ut i Oslo i kveld:

– Dere blir sikkert sultne i løpet av natta. Vi har en henstilling: Ikke tilbered varm mat i beruset tilstand. Kjøp heller mat på gatekjøkken eller ta deg en brødskive, slik at vi unngår tørrkok og brann, skriver de på Twitter.

Ifølge NTBs fotograf er køen utenfor Justisen i Oslo 65 meter lang. Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Trondheim: Folk har mistet pusten i kø

Kø er det også på utesteder i Trondheim. En film NRK har sett viser kaotiske tilstander i byens bargate. Folk synger nasjonalsangen og politiet i Trondheim melder om stor trengsel i sentrum.

Operasjonsleder Solfrid Lægheim bekrefter til NRK at det er kaos i Trondheim sentrum.

– I Trondheim sentrum er det veldig mye mennesker ute for å feire gjenåpning etter korona. Folk i gatene, til dels stort press i køene, som har medført at enkelte folk har blitt presset pusten ut av, sier Lægheim.

Politiet forsøker å samarbeide med vaktene på utestedene for å organisere de lange utelivskøene bedre.

– Ellers er vi ute for å forebygge hendelser og ordensproblematikk. Så vi har tilgjengelig mannskap ute i Trondheim sentrum nå.

Store folkemengder i Trondheim sentrum. Foto: Tipser

– Er det ordensproblematikk nå?

– Ja, som en konsekvens av at det er så uvanlig mye mennesker samla, så blir det en del ordensproblematikk, sier Lægheim.

Hun forventer en hektisk natt for politiet, og kommer med en oppfordring til folk som skal ut i Trondheim i helgen:

– Vær tålmodig, ta hensyn til andre, og vær litt oppmerksom på omstendighetene rundt seg selv.

Trondheim sentrum på gjenåpningsnatten. Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

«God stemning» i Bergen og Stavanger

Politiet i Sørvest har lagt ut bilder på Twitter av gatene i Stavanger, der det er stappfullt av folk.

– God stemning i forbindelse med gjenåpning! skriver politiet.

Store folkemengder og, ifølge politiet, god stemning i Stavanger. Foto: Sørvest politidistrikt

Også i Bergen får politiet meldinger om svært mye folk i kø utenfor utestedene. Men operasjonsleder Eivind Hellesund sier det er rolig og god stemning.

– Vi har ingen problemer eller ordensforstyrrelser av særlig art per nå.

– Hvordan venter dere at situasjonen blir utover?

– Været er bra i Bergen, og vi er oppmerksomme på at det er mye folk ute i gatene. Vi er spent på det, og vi tenker at dette skal gå bra og at bergenserne klarer å markere åpningen og samtidig passe på seg selv og andre, sier Hellesund til NRK.

Kø i Bergen på gjenåpningsnatten Foto: Bergen Foto Media

Politiet i Agder melder at det har vært bråk i Kristiansand sentrum lørdag kveld. En person skal ha blitt sparket ned av flere andre og fått hjernerystelse. En gjerningsperson er pågrepet.

I Troms melder innsatsleder om meget god stemning i sentrum og veldig mange folk ute.

– Det begynner å bli solide køer på alle utesteder. Vil tro at det samme gjelder for de andre byene våre, skriver politiet i Troms på Twitter.

På et utested i Tromsø kom det meldinger om et slagsmål. Personene er fjernet nå, men politiet blir på utestedet litt til.