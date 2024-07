Heilt ordinær taco.

Eller det vil seie, heilt ordinær norsk taco.

Det var på menyen da NRK blei med landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) på handletur.

Målet var å diskutere høge matprisar og jordbrukspolitikk, og ministeren er oppteken av fleire ting når han handlar inn:

– Eg er oppteken av det skal vere godt. Og så er eg oppteken av å velje norske produkt. Og så er eg oppteken av prisen på det eg kjøper.

– Det er ganske dyrt med taco. Ein skal ha ganske mykje «stæsj», seier Pollestad. Foto: Haakon Laastad / NRK

Norske prisar stig raskare

I førre veke skreiv NRK om korleis norskproduserte varer, som for eksempel poteter, egg og laks, har stige kraftig i pris det siste året.

Gul lauk i lausvekt kostar for eksempel 40 kroner kiloen, mens nypoteter ligg på godt over 35 kroner kiloen.

– Kva tenker du om dei høge prisane?

– Det er eit mål å halde prisane nede. Samtidig er det viktig at bonden skal få betalt for jobben bonden gjer.

Lauk er ei av matvarene som har stige kraftig i pris det siste året. Foto: Anders Eidesvik / NRK

Han trekker også fram sjølvforsyning i tilfelle kriser og krig som ei viktig prioritering for regjeringa.

– Prisveksten på mat har vore minst like mykje på importerte varer som på norske varer. Og prisveksten i veldig mange land har vore høgare enn han har vore her i Noreg.

Slik har prisane endra seg: Her er prisendringane på ein rekke varegrupper: Tørrvarer : Ris 10,9 prosent, Mjøl 3,1 prosent, pasta 0,7 prosent, bakemiks 4,9 prosent.

: Ris 10,9 prosent, Mjøl 3,1 prosent, pasta 0,7 prosent, bakemiks 4,9 prosent. Bakarvarer : Brød 6 prosent, bollar 7,4 prosent, kjeks 10,5 prosent, pølse- og burgerbrød 6,2 prosent.

: Brød 6 prosent, bollar 7,4 prosent, kjeks 10,5 prosent, pølse- og burgerbrød 6,2 prosent. Kjøtt : Pølser 8,6 prosent, svinekjøt 5,3 prosent, lamme- og geitekjøt 5,6 prosent, fjørfe 4 prosent, storfe- og kalvekjøt 5,3 prosent.

: Pølser 8,6 prosent, svinekjøt 5,3 prosent, lamme- og geitekjøt 5,6 prosent, fjørfe 4 prosent, storfe- og kalvekjøt 5,3 prosent. Fisk : Fersk torsk 5,6 prosent, fryst torsk 4,9 prosent, fersk laks og aure 1,9 prosent, fryst laks og aure 14,7 prosent, fryste skaldyr 5,1 prosent, fritert og panert sjømat 7,3.

: Fersk torsk 5,6 prosent, fryst torsk 4,9 prosent, fersk laks og aure 1,9 prosent, fryst laks og aure 14,7 prosent, fryste skaldyr 5,1 prosent, fritert og panert sjømat 7,3. Meieri : Lettmjølk 5,2 prosent, yoghurt 5,1 prosent, ost 7,4 prosent, fløyte 6,2 prosent, rømme 5,6 prosent.

: Lettmjølk 5,2 prosent, yoghurt 5,1 prosent, ost 7,4 prosent, fløyte 6,2 prosent, rømme 5,6 prosent. Smør og oljar : Smør 11,5 prosent, olivenolje 26,7 prosent, margarin og andre oljar frå planteriket 3,8 prosent.

: Smør 11,5 prosent, olivenolje 26,7 prosent, margarin og andre oljar frå planteriket 3,8 prosent. Egg : 11,8 prosent.

: 11,8 prosent. Frukt : Bananar 5 prosent, eple 4,4 prosent, pærer 3,2 prosent, friske bær 6,6 prosent, melon 13,5 prosent.

: Bananar 5 prosent, eple 4,4 prosent, pærer 3,2 prosent, friske bær 6,6 prosent, melon 13,5 prosent. Grønsaker : Rotgrønsaker 19,4 prosent, kål 2,2 prosent, agurk 4,9 prosent, tomatar 4,1 prosent, fryste grønsaker 9,8 prosent, poteter 28,7 prosent.

: Rotgrønsaker 19,4 prosent, kål 2,2 prosent, agurk 4,9 prosent, tomatar 4,1 prosent, fryste grønsaker 9,8 prosent, poteter 28,7 prosent. Søte varer : Sukker 18,6 prosent, syltetøy 2,6 prosent, sjokoladepålegg 5,7 prosent, kokesjokolade 20,5 prosent.

: Sukker 18,6 prosent, syltetøy 2,6 prosent, sjokoladepålegg 5,7 prosent, kokesjokolade 20,5 prosent. Brus og juice: Brus 7,8 prosent, juice og nektar 13,2 prosent, saft 6 prosent. Kjelde: SSB

– Men prisveksten på mat i EU-landa det siste året har vore 0,7 %. I Noreg har den vore 4,9 prosent.

– Ja, og det skuldast at når prisveksten kom, var han mykje lågare i Noreg og betydeleg høgare ute i andre land. Så det er nok eit etterslep her som heng igjen, svarer han.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) på matbutikken. Foto: Haakon Laastad / NRK

Pollestad meiner jordbruksoppgjeret gir lågare prisar i Noreg, fordi delar av kostnadsauken hos bøndene blir dekka over statsbudsjettet.

– Mange tenker jordbruksavtalen handlar om bøndene, men det handlar minst like mykje om forbrukarane, meiner ministeren.

Skjerma frå resten av Europa

Ivar Pettersen, matforskar hos Alo-Analyse, seier prisnivået på mat er vesentleg høgare i Noreg enn i andre land.

– Det er villa politikk, meiner han og legg til:

– Men det er riktig at vi ville hatt høgare prisstiging dersom ikkje regjeringa hadde auka ramma for tilskot til jordbruksoppgjeret.

Ivar Pettersen, matforskar hos Alo-Analyse, seier prisnivået på mat er vesentleg høgare i Noreg enn i andre land. Foto: Philip Hofgaard

Han forklarer at den norske modellen, med importvern og støtte til jordbruket over statsbudsjettet, bidrar til å skjerme norsk landbruk frå prissvingingar frå utlandet.

Det er for eksempel med på å forklare kvifor prisane steig meir i utlandet enn i Noreg da krigen i Ukraina braut ut i 2022.

– Men på same måte som vi er skjerma frå prisvekst, er vi også skjerma frå prisnedgang. Når dei internasjonale prisane fell, slår det mykje kraftigare ut i andre land enn i Noreg.

Han meiner prisveksten her i landet også er forsterka av eit høgt lønns- og jordbruksoppgjer.

Dyr taco

Tilbake til matbutikken.

Det blei ein ganske dyr handletur for Pollestad: 529 kroner for tacovarer for ein familie på fem.

– Det er ganske dyrt med taco. Ein skal ha ganske mykje «stæsj», seier han.

Sluttsummen på kassalappen blei 529 kroner. Foto: Haakon Laastad / NRK

Om ein reknar at ein middag for fem personar kostar 500 kroner, blir det 3500 kroner kvar veke berre for middag.

– Ja, eg har stor forståing for dei som opplever at prisane på alle ting har auka, og det er derfor det er viktig å få både renta og inflasjonen ned. Målet er at folk skal få betre råd, seier Pollestad.