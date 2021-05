Verditapet er vanligvis en av de største kostnadene med å ha bil. Særlig når bilen er ny.

Men det siste året har brukte familiebiler nesten ikke tapt seg i verdi, selv om de har blitt eldre og har gått lengre.

Nå står den andre sommeren med Norgesferie for døra, med sterk etterspørsel etter nyere bruktbiler som har plass til både familien og bagasjen.

Hos bilforhandleren Motor Forum i Oslo merker salgssjef Christian Hyldetoft Haugen at mange ønsker som kjøper brukt, kjøper ladbare hybridbiler.

Det er høyt trykk i bruktbilmarkedet om dagen, noe som merkes hos forhandlerne. Foto: Stig Jaarvik, NRK

– Vi har solgt veldig mye ladbare hybridbiler, både på nybil men også på brukte biler.

En av Norges mest solgte ladbare hybridbiler, Mitsubishi Outlander, selger også veldig godt i bruktbilmarkedet.

– Mitt største problem er å få tak i nok biler for å mette markedet, forteller Hyldetoft Haugen.

For øyeblikket er det stor etterspørsel etter akkurat denne typen større familiebiler, med ladbar hybridmotor som både går på bensin og elektrisk drift.

Det betyr også at prisen kan holdes på et høyt nivå.

Normalt ville disse bilene tapt seg 10–15 prosent i året når de har blitt flere år gamle, og sunket 25-30.000 kroner på ett år.

Med mange som ønsker å kjøpe bruktbil, holdes prisene på et høyt nivå, og verditapet er lite nå. Foto: Stig Jaarvik/NRK

Forhandlere NRK har vært i kontakt med, anslår at verditapet det siste året bare har vært det halve av normalen før koronatiden.

Slik fungerer en hybridbil Ekspandér faktaboks En hybridbil har to motorer, en elektrisk og en drevet med bensin, diesel eller gass.

En hybridbil kan dermed veksle mellom de to motorene, men også bruke begge samtidig.

De to motorene er som regel plassert ved siden av hverandre foran. Batteri og drivstofftank ligger bak i bilen.

Hybridbilen finnes i to vaianter - en som lader batteriene når bilen kjører i nedoverbakke eller bremser, og en ladbar type, som kobles til strømnettet i likhet med elbiler.

Den elektriske rekkevidden på ladbare hybridbiler er gjerne 4-5 mil.

En hybridbil med el-motor kan dermed kjøre utslippsfritt i 4-5 mil, eller redusere utslippene over lengre avstander ved å skifte mellom elektrisk drift og fossilt drivstoff.

Toyota kom med den første hybridbilen i 1997.

Teknologien regnes som en overgangsløsning mellom rene bensin og dieselbiler og kommende elbiler med lang rekkevidde. Kilde: Store norske leksikon

Tvinges til hjemmeferie

I fjor var situasjonen at en del bruktbiler gikk opp i pris, som følge av stor etterspørsel. Mange benyttet anledningen med koronakrisen til å fornye bilen, ettersom flyreiser var utelukket.

Nå er det en lignende situasjon. Selv om Europa sakte åpner opp, og vaksineringen går sin gang, er det lite som tyder på at det blir utstrakt reising til Syden i år.

Bilbransjen ser at effekten på bilmarkedet er noe av det samme nå, og at verditapet på brukte familiebiler fortsatt er svært lite.

Årsakene er flere til at hybridbilene vinner terreng, sier kommunikasjonsrådgiver Christian Lagaard i Bilbransjeforbundet.

Christian Lagaard i Norges Bilbransjeforbund mener det er gode grunner til at akkurat ladbare hybrider nå vinner terreng i bruktbilsalget. Foto: Thomas Brun / DAM

– Mange planlegger bilferie i Norge også i år, og bruker feriepengene på å oppgradere til en bil med mindre utslipp, og som er tryggere enn den de hadde. Da vil en ladbar hybrid gi mye for pengene, fordi de hadde lave avgifter som nye, sier Lagaard.

Han tror flere ønsker å få erfaring med eldrift, men at det foreløpig ikke er et stort utvalg av helelektriske familiebiler til overkommelige priser.

Tidligere har det vært dieselbilene som har holdt seg i pris, ettersom nybilsalget av diesel har tapt seg, og bruktmarkedet mindre.

For særlig i distriktene er dieselbiler fortsatt populære.

Leasingbiler nådd markedet

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), viser at slaget av brukte ladbare hybridbiler økte med hele 57 prosent i fjor.

Ladbare hybridbiler, eller såkalte plug-in-hybrider, har to motorer, en for fossilt drivstoff og en elektrisk motor med batteri som må lades opp.

Bilforhandlere med denne biltypen for salg, sier til NRK at brukte ladbare hybridbiler ofte selges før de har kommet inn i butikken.

De har et lavt forbruk av fossilt drivstoff, i tillegg til en viss elektrisk rekkevidde, gjerne på noen få mil for her lading.

En grunn til at det er mange ladbare hybridbiler på markedet nå, er at en rekke leasingbiler av denne type nå har nådd bruktmarkedet, som tre år gamle.

I fjor reiste tre av fire nordmenn på bilferie i Norge. I bilistenes forening NAF sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal at de forventer omtrent like høy andel i år, siden det fortsatt ikke er mange som kan reise utenlands.

Sødal forstår at mange av dem som bytter bil nå, velger en brukt ladbar hybridbil.

Å kjøpe en brukt ladbar hybridbil er et godt kjøp, mener kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF. Foto: NAF

– De er populære, fordi de har ny teknologi med lavere utslipp. Det er solgt mange i de siste åra, og derfor mange relativt nye ladbare hybridbiler på bruktmarkedet, blant annet tidligere leasingbiler. Dette er som regel gode kjøp og velholdte biler, hevder han.