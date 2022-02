Kystvakta møtte hissig og skrikende skipper: «Det er mange år siden jeg opplevde noe lignende»

Nylig innrømmet politiet ovenfor NRK, at de endte opp med å henlegge etterforskningen fordi den hadde tatt for lang tid. Men nå melder Fiskeridirektoratet at de nekter å godta politiets henleggelse.

Striden oppsto 29. april 2019 da «KV Nordkapp» var på rekognosering på Tromsøflaket.

Et helikopter av typen NH90 med to inspektører om bord ble sendt i lufta for å sjekke aktiviteten i fiskeflåten.

KV NORDKAPP: Det er ikke dagligdags at Kystvakten benytter helikopter når de inspiserer en fiskebåt.

Fra lufta ble fiskebåten «Kamaro» observert. Linebåten var da eid av Vestkapp fiskeriselskap, som igjen er eid av Ervik Havfiske. Ervik Havfiske er et mektig rederi med hovedsete på Stadlandet.

NRK har fått innsyn i rapporter og dokumenter som beskriver funn og hendelser om bord, og i etterkant av inspeksjonen.

Nær fartøyet observerte Kystvakten flere fisk flyte i overflaten, som så døde ut. Det førte til mistanke om ulovlig utkast av fisk.

INSPEKTØRENES BILDER 2: Sløyd fisk på dørken (gulvet). Her er bilde Kystvakten tok fra fabrikken på Kamaro. Foto: Kystvakten

Utkast av fisk er forbudt i norsk lov. Derfor ble det besluttet å foreta en inspeksjon.

Fra helikopteret ble to inspektører firt ned på dekket klokken 12:20. I løpet av de neste timene ble det gjort flere funn under inspeksjonen. Samtidig ble stemningen amper mellom skipper og inspektørene.

Cirka klokken 17:00 ble det besluttet å iverksette en formell etterforskning. Kystvakta har politimyndighet til havs.

INSPEKTØRENES BILDER 3: I en luke ved gulvet/dørken i fabrikken på Kamaro, er det lett å dytte slapp fisk ut på havet. Foto: Kystvakten

Kystvaktens dokumenter viser hvordan det oppstod mistanke om brudd på Havressursloven og Deltakerloven, som endte med at saken ble politianmeldt.

NRK gjengir de sentrale momentene:

Skipperen ble anmeldt for utkast av død eller døende fisk, som er brudd på Havressursloven.

Rederiet mistenkes for utkast av torsk, hyse og uer

Hodekappet fisk gikk ut av svalken (åpning i skuteside)

Døde fisk ble oppdaget i kjølvannet av båten.

Over halvparten av mannskapet var ikke registrert boende i norsk kystkommune, eller nabo til kystkommune.

Flere i mannskapet oppga adresser de ikke hadde vært innom på 3–5 år.

Gammel og stiv fisk fantes i kurver på siden av produksjonslinjen.

Mannskapslisten viste at 9 av 13 om bord var bosatt i utlandet.

Etter å ha snakket med 6 av mannskapet ble det klart at kun 2 av dem bodde fast i Norge. 2 oppga adresse som ikke fylte kravet til bosted.

Det var sterk mistanke om at flertallet om bord ikke hadde reelt bosted i Norge, i strid med Deltakerloven. Kystvakten mener loven ble brutt med viten og vilje

Deltakerloven § 5 a Ekspandér faktaboks Krav til bosted Det er forbudt å nytte fartøy til ervervsmessig fiske eller fangst dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne samt fartøyføreren er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune. Kravet til fartøyførers bosted gjelder ikke hvis fartøyfører også er fartøyeier. Det kan etter søknad gis dispensasjon fra bostedskravet for fartøyfører med bosted annet sted i Norge, eller i Norden eller EØS-området for øvrig.

Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd for fartøy som nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst i farvann som er utenfor norsk eller annen stats nasjonale jurisdiksjon, og som er regulert av internasjonale organisasjoner eller avtaler som Norge er part i og som gir Norge adgang til fiske og fangst.

Kravet i første ledd gjelder ikke i den utstrekning det er gitt tillatelse som unntar fra første ledd i medhold av lov 17. juni 1966 nr. 19​1 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann § 4.

Klokken 22:45 ble det besluttet at «Kamaro» ikke kunne fortsette fisket med besetningen, da kun 5 av 13 hadde sitt faktiske bosted i en kystkommune eller nabokommune til kystkommune.

Av rapportene fremkommer det at stemningen om bord var til dels svært amper.

Skipper Åge Sjåstad kom med krasse utsagn mot inspektørene:

«Dere som tjenestemenn ødelegger nasjonen»

Inspektørene beskriver i rapporter hvordan de opplevde situasjonen:

«Både skipper og maskinist ble hissige og fremsatte flere påstander som bar preg av lite rasjonell tenking»

«Skipper hadde en aggressiv fremtoning»

«Det er svært sjelden at jeg får slik tilsnakk på inspeksjon, og det er mange år siden jeg opplevde noe lignende.»

I etterkant av inspeksjonen ble «KV Nordkapp» oppringt av skipperen. Sjef på kystvaktskipet skriver i sin rapport:

«Skipper opptrådte oppildnet og usaklig. Han skrek høylytt over telefonen.»

Kraftsalver fra skipperen

Det kom flere kraftsalver fra skipper Sjåstad da Kystvakten var om bord på Kamaro. Det viser Kystvaktens rapporter.

Skipperen skal ha uttalt at han er en «ærlig hestkuk» og at Kystvakten stakk kjepper i hjulene for ham.

Fra skipperen ble det ifølge inspektørenes rapporter uttalt at:

«Ingen nordmenn vil jobbe innen fiskeri på grunn av slik håndheving.»

«Dere er her kun for å "ta meg", og hindre at jeg driver et lovlig fiskeri.»

«Som norsk ungdom og tjenestemenn har Kystvakten ødelagt landet ved en slik håndheving av loven.»

NRK har snakket med skipperen, som bekrefter at han hisset seg opp mens Kystvakten var om bord, og at det kan ha kommet noen kraftsalver.

KOM FRA LUFTA: Skipperen og mannskapet på Kamaro ble overrasket da Kystvakten kom med helikopter til Tromsøflaket. Foto: Kystvakten

– Denne inspeksjonen var litt trasig. De var om bord i veldig mange timer. Det var tydelig at Kystvakten var ute etter utlendingene. For min del synes jeg utlendinger er god arbeidskraft. Det sier skipper Sjåstad.

Som skipper ble han anmeldt, og hadde status som mistenkt i etterforskningen som nå er henlagt.

SKIPPER: Skipper Åge Sjåstad er åpen om at det kom noen kraftsalver under Kystvaktens aksjon. Foto: Allan Klo / NRK

Når NRK slår på tråden har Sjåstad det travelt ute på fiske. Han jobber ikke lenger i Vestkapp fiskeriselskap.

– Det var overraskende at Kystvakten ankom i helikopter. Det pleier de ikke gjøre, sier Sjåstad.

Samtidig understreker skipperen at han vanligvis samarbeider godt med Kystvakten.

Vanligvis får fiskebåter melding om at Kystvakten er på vei, men ikke denne gangen.

– Jeg vet at jeg ikke gjort noe galt med viten. Det ble ikke kastet fisk på havet med overlegg. Og ingen ting tyder på sosial dumping, sier Sjåstad til NRK.

– Hadde du tilgang på mannskapets kontrakter?

– Nei, det hadde jeg ikke.

Overrasket over Fiskeridirektoratet

Når NRK ringer Ervik Havfiske, er de uvitende om at direktoratet har påklagd henleggelsen.

– Det overrasker meg. Det sier styreleder Stig Ervik i Ervik Holding, til NRK.

REDERNE: Stig Ervik og Kjell Magne Ervik sitter begge i styret i Vestkapp fiskeriselskap. De reagerer på at direktoratet påklager henleggelsen. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Jeg fastholder at vi ikke har gjort noe straffbart, sier Ervik. Også han hadde status som mistenkt i saken.

Innholdet i dokumentene til Kystvakten vil ikke Ervik kommentere, da han verken har sett eller lest noen av dem.

For Kystvakten er brudd på Deltakerloven og Havressursloven utpekt som en prioritet. Men det er utfordrende å dokumentere slike lovbrudd.

10. februar uttrykte Kystvakten skuffelse over at Vest politidistrikt henla saken.

– Dette er to typer lovbrudd som har høyeste prioritet i den nasjonale strategiske risikovurderingen for fiskerikontroll. Da er det spesielt uheldig at saken ligger så lenge hos politiet at den blir foreldet. Det uttalte Erling Øksenvåg, avdelingsleder for kontroll og etterforskning i Kystvakten.

Nå har altså Fiskeridirektoratet påklaget politiets henleggelse. Dermed har statsadvokaten i Rogaland siste ord.