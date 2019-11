Kvinner sliter med å få tak i livsviktig vaksine

– For første gang i historien har vi en vaksine som beskyter mot kreft. Det er fryktelig ergerlig hvis man ønsker å vaksinere seg, og ikke får tak i vaksinen.

Det sier Marius Johansen, medisinsk ansvarlig lege hos Sex og samfunn.

Unge kvinner født i 1991 eller senere, fikk fra 2016 til 2019 tilbud om å vaksinere seg gratis mot HPV-viruset som forårsaker livmorhalskreft. Denne vaksinen heter cervarix, og skal gis i tre doser i løpet av 6-12 måneder.

I juni 2019 ble vaksinasjonstilbudet avsluttet, og kvinner som ikke hadde fullført vaksineringen ble oppfordret til å hente ut vaksinen på apoteket selv.

Det har vist seg å være vanskelig, siden apotek i Norge har vært tomme for enkeltdoser av HPV-vaksinene Cervarix og Gardasil 9 siden august. Dermed er det mange kvinner som ikke får fullført vaksinasjonsprogrammet.

Mangler siste dose

Nora Gylterud Bakke er en av mange som ikke har fått hentet ut siste dose.

– Jeg har tatt HPV-vaksine i programmet, men siden jeg bodde en periode i Budapest var jeg for sen til å få siste dose, så jeg fikk vaksinen på resept av fastlegen.

VENTER: Nora Gylterud er en av mange kvinner som venter på at siste dosen av HPV-vaksinen cervarix blir tilgjengelig på apoteket. Foto: Privat

Da Gylterud Bakke skulle hente vaksinen, var det tomt på apoteket. Hun ble fortalt at hun antakelig ikke kom til å få tak i vaksinen på en god stund.

– Jeg skulle sette den etter 24 september. Da hadde det gått seks måneder siden siste dose.

Gylterud Bakke er bekymret for at hun ikke skal være tilstrekkelig beksyttet mot livmorhalskreft uten den siste vaksinen.

Gikk tom i slutten av august

Maren Lima, fagrådgiver i Apotek 1, forteller at Apotek 1 har hatt stor pågang med spørsmål fra kvinner som mangler siste dose.

Utfordringen er at jo lenger tid det går mellom de tre vaksinene, jo større er sannsyneligheten for at man glemmer siste dosen, mener Lima.

STOR PÅGANG: Maren Lima, fagrådgiver i Apotek 1 forteller at apotekene har opplevd stor pågang fra kunder som ønsker å fullføre HPV-vaksinasjonsløpet. Foto: Apotek 1

Nima forteller at apoteket gikk tomt for vaksinen i august.

– Vi kjøper den direkte fra Folkehelseinstituttet, men kun det som er til overs etter at vaksinasjonsprogrammet har fått sitt . Derfor er det vanskelig for privatpersoner å hente ut HPV-vaksiner på apoteket, sier hun.

Mangler enkeltpakninger

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl, forteller til NRK at HPV-vaksinen kommer i ti-pakninger. Problemet har oppstått når kvinner kun trenger én vaksine utenom vaksinasjonsprogrammet.

MANGLENDE EN-PAKNINGER: Overlege Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, forteller at Folkehelseinstituttet ikke har vært godt nok forberedt på kvinner som vil fullføre vaksinasjonen ved å hente ut siste vaksine selv.

– Vi har nok ikke vært godt nok forberedt på at kvinner som ikke fikk fullført vaksinasjon og ville kjøpe siste dose selv. De som vil fullføre vaksinen privat, har nok merket at det har vært manglende en-pakninger på markedet.

Legemiddelverket melder at etterspørselen har vært større enn antatt, og at enkeltpakninger av vaksinen er forventet levert ved årsskiftet.

Mest kritisk for de med celleforandringer

Sex og Samfunn satte over 13.500 doser med gratis HPV-vaksine fra 1. november 2016 og til 29. juni 2019, men nå som programmet er over, må alle som ikke har fått de tre dosene sørge for å fullføre vaksinasjonen selv.

Overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge forteller til NRK at det ikke er farlig å vente et par måneder ekstra med siste dose. Han påpeker likevel det kan oppstå problemer med nye seksualpartnere eller hvis man glemmer siste vaksinen.

GLEMMER SISTE DOSE: Overlege Sveinung Wergeland Sørbye ved Nord Universitet forteller til NRK at hovedproblemet nå er at de som er motivert en liten stund til å ta vaksinen, lett kan glemme å ta siste dose når vaksinen nå ikke er tilgjengelig. Foto: Privat

– Man er ikke fullvaksinert før man har fått tre doser. Hensikten med tre doser er langvarig immunitet, gjerne livsvarig, sier Sørbye.

Sørbye forteller at de det er mest kritisk for, er de som ønsker å ta vaksinen etter at de har fjernet celleforandringer. Etter inngrepet er risikoen for kreft redusert med 90%, men studier viser også at de som i tillegg har fått HPV-vaksine har lavere risiko for tilbakefall.

FORVENTES SNART: HPV-vaksinen Cervarix foreligger per i dag kun i 10-pakning. 1-pakninger med Cervarix forventes å bli tilgjengelig i desember 2019. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Hva med de som har fullført to vaksiner, som Nora. Er det ikke kritisk for den gruppen?

– Det er ikke så kritisk for denne gruppen, men det hadde selvfølgelig vært bedre om den var tilgjengelig for alle, siden beskyttelsen forsvinner gradvis i løpet av ti år om man ikke tar tre doser. Folk har sex hele tiden og blir smittet hele tiden, og jo senere man tar vaksinen, jo flere kommer til å bli smittet med HPV-viruset før de tar vaksinen.

Hovedproblemet er at det er en del som kanskje er motivert en liten stund til å ta vaksinene, og så er ikke vaksinene tilgjengelig, og så slår de det fra seg og glemmer det, tror Sørbye.