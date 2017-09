Kvelertak-vokalist: Vitamininnsprøyting å spille med Metallica

Kvelertak griper denne muligheten med begge hender. De liker tanken på å få spille for 40 000 metallfans i store konsertarenaer. NRK snakket med to av bandmedlemmene under øvingene.

– Det dumpet ned en mail der Metallica spurte om vi ville være med på turne. Og vi sa jo ja med en gang, sier vokalist i Kvelertak, Erlend Hjelvik.

Kvelertak øver før Europaturné Du trenger javascript for å se video.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Kvelertak spiller med store metalband. I 2015 turnerte bandet med Slayer og Anthrax i Europa. Og i 2014 var bandet en av oppvarmerne på Metallicas By Request Tour. Nå skal de turnere som oppvarmingsband på den europeiske delen av Metallica sin Worldwired-turné.

Metallica regnes som verdens største metalband, og har solgt over 110 millioner album siden oppstarten i 1981. De har vunnet åtte Grammy-priser, og ble innlemmet i Rock N’ Roll Hall of Fame i 2009.

– Blir ikke bedre

Kvelertak er ikke selv noen nybegynnere i sjangeren. De startet opp i 2006 og har fått en rekke Spellemannpriser for musikken sin. Siden har fansen bare strømmet til. De er seg selv og synger på norsk.

– Å turnere med Metallica er det største vi kan få være med på som metallband. Det blir ikke bedre enn dette, sier Erlend Hjelvik.

– Dette er en skikkelig vitamininnsprøyting for vårt band, sier vokalisten.

UT PÅ TURNE: Kvelertaks vokalist Erlend Hjelvik og gitarist Bjarte Lund Rolland få dager før de skal ut på turne med Metallica. Foto: Margret Helland / NRK

Skryt fra Hetfield

Forrige gang Kvelertak var med Metallica var Metallica James Hetfield begeistret over det norske bandet. Det var for tre år siden.

– Jeg har vondt i nakken og halsen etter å ha headbanget til musikken deres. Dere har et bra band her. Takk for at dere lånte det til oss. Tonnevis av energi!

James Hetfield, gitarist og vokalist i Metallica, er full av lovord etter å ha hatt med seg Kvelertak på turné.

Til Norge i mai

Ekstra hyggelig for norske fans er det at turneen kommer til Norge og Telenor Arena den 2. mai neste år.

Før de kommer så langt skal de innom seksten europeiske land og gitarist Bjarte Lund Rolland sier de skal spille annenhver dag med Metallica i store konsertarenaer som rommer alt fra 15 000 opptil 40 000 mennesker.

- Innimellom de store konsertarenaene skal vi spille på små klubbscener rundt om i Europa, sier gitaristen til NRK.

Sverige og Danmark

Rolland sier at de ikke har planlagt langt framover for å utvikle Kvelertak. Han er overrasket over at de bare blir sett på som et metallband. - Jeg mener vi spiller like mye som et rockeband, sier han.

Både Rolland og Hjelvik gleder seg over å se at det kommer mange forskjellig folk på konsertene deres.

Til Herning i Danmark kommer de to gruppene den 27. mars og til vårt naboland Sverige blir det konserter med Metallica og oppvarmerne Kvelertak både 5. og 7. mai i Stockholms Globen.