Kunstmuseet MoMA i New York ber Erna Solberg bevare Y-blokka

The Museum of Modern Art (MoMA) i New York har sendt et brev til statsminister Erna Solberg, statsråder og partiledere, der de uttrykker sin bekrymring over avgjørelsen om å rive Y-blokka.

– Det er vårt håp og råd at dere revurderer avgjørelsen om riving, skriver MoMA.

– Rivingen av bygget vil ikke bare utgjøre et betydelig tap av norsk arkitektonisk arv. Det vil også være uheldig med ethvert forsøk på å berge eller flytte Picassos stedsspesifikke veggmalerier til andre steder, noe som vil forvrenge kunstnerens intensjoner, skriver de i brevet.

Det var VG som omtalte saken først.

Rivingen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden.

I et brev til Oslo kommune, med statsministeren på kopi, råder MoMA å bevare Y-blokka. Foto: Marthe Stoksvik

– Et prakteksemplar

Videre i brevet skriver de to MoMA-lederne at Picassos veggmalerier på mange måter markerer begynnelsen på kunstnerens kjente monumentverker, som blant annet også finnes i byer som Chicago og New York.

– Verket er et prakteksemplar på forestillingen om etterkrigstidens «syntese av kunsten» av høyeste kunstnerisk standard, skriver kunstmuseet.

Styreleder i Oslo Arkitektforening Tone Selmer-Olsen er svært glad for støtten fra New York, og tror at dette brevet vitner om at Y-blokka er en del av verdens arkitektur- og kunsthistorie.

- At vi nå får drahjelp fra en av verdens mest anerkjente kunst- og arkitekturinstitusjoner er utrolig viktig. Vi håper bare nå at budskapet både fra folkeaksjoner og fra MoMA og New York kommer fram i tide. At regjeringen trykker på pauseknappen, og og tar seg tid til å utrede et bevaringsalternativ, skriver Selmer-Olsen i en epost til NRK.