Pandemi til tross - fettforakt is alive and kicking! Jeg har ikke tall på hvor mange memes, statuser og bilder tatt med en påtatt ironisk distanse om at folk blir tjukke og hårete av den situasjonen vi nå befinner oss i. Jeg vil bare si at jeg var tjukk og hårete før dette også, og det går helt fint. Det er ikke å la seg selv forfalle, du går ikke ned i verdi og du blir ikke et dårligere menneske - hverken av hår eller vekt, så kan vi slutte å sende disse signalene? Så mange gruer seg til å komme tilbake på jobb og skole i frykt for at folk skal se forandring i kroppen deres, og jeg synes det er både underlig og trist at det å legge på seg for mange synes en skjebne verre enn døden. Så skjerpings. Vi må slutte å oppføre oss som om det verste som kan skje i den situasjonen vi nå befinner oss i er at du ikke barberer leggene eller går opp i vekt. Finn noe annet å bekymre deg om og noe annet å snakke om. Ha en strålende søndag!