Onsdag ble det kjent at kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist sykdommen kronisk lungefibrose.

Kronprinsesse Mette-Marit på oppdrag for årets TV-aksjon, der inntektene går til Kirkens Bymisjon. Foto: Jean Christine Cena/NRK

– Jeg har slitt med helseutfordringer i noen år nå. Det siste året har plagene vært mer uttalte. Det gjør at vi nå har vært gjennom en ganske lang prosess for å finne ut mer av hva det er, og nå begynner vi å få noen svar, sier kronprinsessen i et intervju med NRK.

– Men det er jo klart at som andre folk som lever med kronisk sykdom vet at både dagsformen vil variere i perioder, og derfor vil det nok gå noe utover min arbeidskapasitet, fortsetter kronprinsessen.

Kronprinsessen sier at hun skal inn i en periode med videre utredninger og behandling, og derfor kommer til å være en del borte.

Bydelsbesøk og Nordisk råd

Kronprinsessen står fortsatt oppført med flere planlagte oppdrag de kommende dagene, viser oversikten på kongehusets nettsider.

Oversikten strekker seg imidlertid ikke lenger enn de nærmeste 1–2 ukene for noen av medlemmene av Kongehuset.

Torsdag 25. oktober skal kronprinsesse Mette-Marit, sammen med kronprins Haakon, besøke Søndre Nordstrand-bydel i Oslo. Der står blant annet besøk hos politiet og en skole på planen.

Samme dag holder kongeparet middag på slottet for stortingsrepresentantene. Der skal også kronprinsparet være til stede, sammen med prinsesse Astrid, fru Ferner.

30. oktober holder kongen og dronningen lunsj for Nordisk råd på Det kongelige slått. Kronprinsen og kronprinsessen vil være til stede.

Klokka 19 samme kveld skal kronprinsessen forestå utdelingen av Nordisk råds litteraturpris 2018 i Operaen i Bjørvika.

På Lindmo

Programmet for tiden framover er foreløpig ikke lagt ut på nett, men fredag 19. oktober var kronprinsessen gjest hos «Lindmo» på NRK.

Det var første gang kronprinsessen gjestet et norsk talkshow. Besøket ble lagt to dager før årets TV-aksjon, som kronprinsessen er høy beskytter for.

I intervjuet snakket hun blant annet om frivillig arbeid, barndomsminner og bøssebæring, men også utfordringene med å yte leksehjelp til neste generasjon.