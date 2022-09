Kronprinsesse Mette-Marit måtte avbryte besøk

Kronprinsessen var på besøk hos Stella Røde Kors kvinnesenter i Oslo som tirsdag markerte ti år med drift.

Mette-Marit er Røde Kors' høye beskytter, og rakk å møte flere ansatte før hun altså måtte avbryte besøket av helserelaterte årsaker.

Stella Røde Kors kvinnesenter Ekspandér faktaboks Stella er et kurs- og kompetansesenter for kvinner. Senteret er drevet av frivillige og tilbudet er gratis. Tilbudet er rettet mot kvinner i sårbare livssituasjoner. Hovedmålgruppen er mødre og kvinner med minoritetsbakgrunn. Så langt i år har det vært 5.600 besøk på Stella. Røde Kors regner med at det blir om lag 10.000 besøkende i 2022 – som er på samme nivå som før pandemien.

Pressen var i et annet rom og ventet på at kronprinsessen skulle komme da de fikk beskjed om at hun hadde dratt.

Lungefibrose er en kronisk lungesykdom som i perioder gir mer plager. Behandlingen av kronprinsessen skjer ved Rikshospitalet i Oslo, skriver Kongehuset.

AKTIV: Kronprinsessen rakk å hilse på og snakke med mange på senteret i Oslo før hun måtte avbryte besøket. Foto: Lise Åserud / NTB

– Må leve med usikkerheten

I oktober 2018 ble det kjent at kronprinsessen lever med en sjelden variant av den kroniske lungesykdommen.

– Det viser seg at det er mer kronisk enn vi hadde håpet på, men det gjør også at litt flere brikker faller på plass, så for meg er det også en veldig stor lettelse, sa Mette-Marit til NRK den gang.

ÅPEN OM SYKDOMMEN: Her snakker kronprinsessen om sykdommen. Intervjuet er fra 2018.

Hun har vært åpen om at hun i perioder ikke kan jobbe like mye som hun ønsker. Hun har enkelte ganger måttet avlyse oppdrag eller delta i mindre kapasitet enn normalt.

– Jeg må lære meg å leve med usikkerheten, sa hun til NRK i 2018.

I forrige måned ble hun smittet av covid-19.