Kronen nærmer seg bunnivå – og ekspertene tror den vil fortsette å falle

Onsdag var kronen noen få øre unna sitt svakeste nivå noensinne målt mot euro. Bunnrekorden ble notert under finanskrisen i 2008. Da kostet 1 euro 10 kroner og 17 øre. Også mot dollaren var kronen svakere enn på nesten 20 år.

Det er dårlig nytt for lommeboka til nordmenn som skal utenlands, men godt nytt for industrien.

Usikkerhet

Flere valutaeksperter venter at usikkerhet rundt brexit, handelskrig og internasjonal uro vil føre til enda svakere krone framover.

NYE REKORDER: - Vi er i ferd med å nå nye rekordnivåer, sier rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Vi får hele tiden blandede signaler fra forhandlingene mellom Kina og USA, og mellom EU og Storbritannia. Så to av disse veldig store usikkerhetsmomentene, brexit og handelskrigen, er ennå ikke løst, sier rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Summen av all usikkerheten gjør at Nordea venter at kronen svekkes.

– Vi synes det taler for at det er enda svakere krone i vente fram mot nyttår, sier Bernhardsen.

Godt nytt for eksporten

Også i DNB peker ekspertene på økt usikkerhet som årsaken til at banken venter en svakere norsk krone.

– Dette er jo alltid usikkert. Men nå føles nok dette litt mer prekært enn det kanskje har gjort tidligere, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

STIMULERER: Svak krone bidrar til jobbvekst i Norge, mener valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets

En svakere krone gjør at det blir dyrere å reise utenlands, men for dem som lever av å selge norske varer ut av landet er det godt nytt.

– Selv om det betyr litt dyrere ferieturer og litt dyrere import, så bidrar det til å stimulere næringslivet her hjemme og dermed bidra til å holde oppe jobbveksten her, sier Østnor.

Oljefondet eser ut

Samtidig som kronen synker, går verdien av verdipapirene i det norske Oljefondet opp –målt i norske kroner.

Fordi aksjene og rentepapirene som Oljefondet eier er notert i utenlandsk valuta, stiger verdien når kronen svekkes. Onsdag var verdien av fondet nærmere 10.000 milliarder kroner, mer enn noen gang før.

Beløpet tilsvarer sju ganger statens planlagte pengebruk over statsbudsjettet neste år.