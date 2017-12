Kritiserer Utenriksdepartementet for å være for passive

Nå mener familien og advokat Brynjulf Risnes at UD må sørge for at Berg får en uavhengig forsvarer.

– Det kan gjøres helt skjebnesvangre feil på dette stadiet. Nå mener familien og advokat Brynjulf Risnes at UD må sørge for at Berg får en uavhengig forsvarer, sier Risnes til NRK.

Fengslet for spionasje

Saken begynte da tidligere grenseinspektør Frode Berg ble arrestert under en reise til Moskva 5. desember i år. Han er beskyldt for å drive spionasje for NATO.

Den gangen sa Bergs svigerinne Gry Nilsen Aaker, som uttalte seg på vegne av familien, at de hadde tillit til UDs håndtering.

– Vi er i dialog med UD og den norske ambassaden i Moskva. Vi vet at det jobbes for fullt og har full tro på at det skal løse seg på beste måte. UD og ambassaden har gjort en kjempejobb, og vi har fått den støtten vi trenger, sa Aaker.

Nå har inntrykket til familien snudd.

I løpet av de tre ukene som har gått, har Berg sittet i Lefortovo-fengselet som ble brukt til blant annet tortur i Stalin-tida. Fengselet, som drives av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, er kjent for svært strenge forhold for de innsatte.

Og det kan bli verre.

Hvis Berg blir dømt kan han, ifølge Russland-ekspert Lars Rowe, bli sittende i fengsel i flere år.

– Det er tradisjon i russiske og tidligere sovjetiske systemer for å se alvorlig på denne type saker. Det er få tilfeller av at folk blir stilt ovenfor en slik anklage og blir frikjent. De blir stort sett dømt. Få saker ender opp med noe annet enn fengselsstraff. Strafferammen er på mellom 10 og 20 år. Dette er en veldig alvorlig sak for Frode Berg, sier Rowe, som er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt..

Det er denne skjebnen familien til Berg mener norske myndigheter bør sette alt inn på å forhindre.

UD vil ikke kommentere saken

Til tros for det dystre bildet Rowe tegner opp, er Frode Overland Andersen i UD optimistisk. Han er likevel forsiktig med opplysninger om Berg.

– Vi gjør det vi kan i denne saken, og vårt første og eneste formål her er å gjøre det som er best for Berg og den situasjonen han er i.

– Hva betyr det?

– Det betyr at vi jobber med saken langs flere spor, men jeg kan dessverre ikke gå inn i det. Jeg har stor forståelse for at familien er frustrert og synes det går langsomt, men vi må forholde oss til det russiske rettssystemet som det er og ikke slik man skulle ønske at det var, sier Andersen.