Kristent gigant-stevne sa nei til Listhaug: – Merkelig at jeg nektes

For få dager siden kom innvandringsminister Sylvi Listhaug tilbake på kontoret etter mammapermisjon, og gikk umiddelbart i gang med valgkampen.

Listhaug, som flere ganger har vist seg frem på kristne stevner, ønsket denne uken å ta med seg Frps faner og partiprogram til Sarons dal.

Tusenvis av troende samles hvert år på stevnet, som i tidligere valgår har vært en yndet arena for toppolitikere som ønsker å friste de kristne.

Senest i 2015 stilte KrF-leder Knut Arild Hareide og Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen på scenen under stevnet.

Men da Listhaug og Frps valgkampmaskineri nylig banket på, gjorde ikke arrangørene i Sarons dal porten vid.

– Listhaugs folk ringte og spurte om hun kunne komme for å representere partiet, ha stands og drive politisk agitering. Da vi ikke klarte å se for oss et eget arrangement som passet med Listhaugs profil, valgte vi å si nei, sier Rune Edvardsen til NRK.

– Fant det ikke forsvarlig

STEVNE-SJEF: Predikant Rune Edvardsen er daglig leder i Troens bevis og sønn av grunnleggeren Aril Edvardsen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Den kjente predikanten er daglig leder i Troens bevis, som arrangerer stevnet i Sarons dal. Han er selv tidligere Ap-medlem, som har meldt overgang til KrF.

– Dere har jo lang tradisjon for politiske debatter under stevnet?

– Ja, men ikke i år. Vi fant det ikke forsvarlig å skulle stelle i stand en hel debatt kun fordi Listhaug hadde lyst å komme ned. Det er ikke vår oppgave å fremme spesielle partier.

– Så Listhaug fikk ikke nei fordi du eller stevnet er uenige med henne politisk?

– Overhodet ikke. Vi har aldri latt noen partier drive valgkamp på stevnet, i tilfelle må alle få komme til i et opplegg der det er debatt og lik mulighet for alle til å si sitt budskap. Stevnet er ikke politisk, og mitt ståsted er personlig.

Listhaug: – Merkelig at jeg nektes

Edvardsen bekrefter samtidig at KrF-leder Knut Arild Hareide skal på scenen under stevnet for å delta i en samtale om tro. Det provoserer Sylvi Listhaug.

– Jeg synes det er merkelig at jeg nektes å delta fordi det vil innebære politikk, mens Knut Arild Hareide vil de gjerne skal drive valgkamp i Sarons dal, sier Listhaug til NRK, og fortsetter:

– Politikere av alle farger, blant andre Jonas Gahr Støre har vært der tidligere. Jeg tror det hadde vært nyttig for deltakerne å fått inn flere perspektiver enn bare fra KrF.

– Hvorfor ville du til Sarons dal i utgangspunktet?

– Lokalpartiet og flere personer som skal til Sarons dal tok kontakt og ønsket at jeg skulle komme. Dermed stilte jeg meg til disposisjon for å besøke arrangementet og delta i en samtale om hvordan vi skal bevare viktige norske og kristne verdier.

Ville ikke dra som «vanlig» deltaker

Stevnesjef Edvardsen presiserer at Listhaug er hjertelig velkommen til stevnet som vanlig deltaker - på linje med nærmere 10.000 andre kristne, blant dem KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Men det vil hun ikke. Hun har heller aldri vært her før, mens Hareide kommer hit hvert eneste år med familien sin. Han er her i flere dager, og går rundt som en helt vanlig stevnedeltaker, sier Edvardsen.

Listhaug bekrefter at dette ikke er interessant for henne.

– Jeg er førstekandidat for Frp i Møre og Romsdal og må prioritere hva jeg skal bruke tiden min på. Jeg bruker tiden nå på valgkamp.

Hareide: – Henger sammen

Knut Arild Hareide ønsker overfor NRK ikke å mene noe om at Listhaug ikke får lov å drive valgkamp på kristenstevnet han er på.

PÅ LEIR: Knut Arild Hareide får lov til å entre scenen i Sarons dal for å snakke om tro. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Hvem som inviteres og hvilket opplegg er naturlig nok arrangørens privilegium å bestemme. Dette er jo først og fremst et kristent stevne, sier Hareide.

På spørsmål om han er i Sarons dal som privatperson eller som KrF-leder lyder svaret:

– Det har blitt tradisjon for vår familie å reise hit. Det er flotte møter og barna koser seg. Naturlig nok er det mange som spør meg om politikk og jeg er jo KrF-leder selv om vi er på familieleir. Og det er naturlig å tro at muligheten jeg har fått til å tale og bli intervjuet om min tro, henger sammen med at jeg er politiker og partileder.