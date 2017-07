– Jeg synes av og til at mannen min er litt for snill, så barneoppdragelse diskuterer vi, svarer Listhaug når vi spør om hun er like glad i konflikt på hjemmebane som på jobb.

Vi møter henne på Bogstad gård i Oslo, akkurat ferdig i fødselspermisjon og klar for valgkamp som førstekandidat for Frp i Møre og Romsdal.

Allerede første uka tilbake på jobb havnet hun på forsidene da hun ble sammenlignet med Hitlers propagandaminister i et innlegg på Facebook.

Tøff fotballjente

Hun har sagt ja til å prøve seg på litt triksing foran kamera for å gjenopplive rundt 20 år gamle kunster. Fram til starten av 20-årene var nemlig Listhaug aktiv fotballspiller.

– Jeg har det nå litt i meg da, men det tar litt tid å komme seg opp igjen i ordentlig driv, sier Listhaug mens hun prøver å få fotballen opp i lufta.

– Var du en sånn tøff fotballjente?

– Ja, det var jeg absolutt. Jeg lekte godt med guttene, likte litt fart og spenning, klatring og sånn.

EN, TO, TRE: Listhaug imponerte NRKs utsendte, men det var ikke langt unna at ballen endte i Bogstadvannet. (Fotomontasje: Hans Cosson-Eide) Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Vil ha færrest mulig asylsøkere

I 2015 kom 31.145 asylsøkere til Norge, tre ganger så mange som vanlig. Et normalår kommer det rundt 10.000, men også det synes Listhaug er altfor mange.

– Hvor mange mener du Norge kan ta imot?

– Nei, jeg vil ikke tallfeste det, men mitt mål er at det skal komme så få asylsøkere som mulig. Det er fordi vi da kan frigjøre penger til å hjelpe i nærområdene. I fjor på kunne vi bevilge en halv milliard ekstra til nærområdene fordi det kom så få.

– Så, så få som mulig til Norge, det er det beste?

– Ja, for det er jo ikke en utømmelig krukke. Hva skal man kutte på, da? Er det kreftmedisiner, er det skole, er det andre ting? Det er ett budsjett. Da må man velge og da ønsker jeg å hjelpe flest mulig og det betyr hjelp i nærområdene og færrest mulig til Norge som asylsøkere.

Skeptisk til kontantstøtta

Når Listhaug i P2s sommerportrett blir spurt hvilken politisk motstander hun har størst respekt for svarer hun Geir Toskedal (KrF).

For et år siden var Listhaug en av dem som varmt forsvarte KrFs hjertebarn, kontantstøtta, men det siste halvåret har også hun blitt skeptisk.

RESPEKT FOR TOSKEDAL: Sylvi Listhaug (Frp) har størst respekt for Geir Toskedal (KrF) blant politiske motstandere, men hun er skeptisk til KrFs hjertebarn, kontantstøtta. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi ser jo det at den er integreringshemmende, og at en del som mottar den blir stående utenfor arbeidslivet og detter av lasset. Derfor mener jeg at man bør stille mer krav til dem som skal motta den.

– Vil du bare stille strengere krav eller fjerne den?

– Vi mener at kontantstøtten er bra for mange fordi den gir valgmuligheter, men det er jo den bruken som hemmer integrering det er viktig å komme til livs.

– Så du vil stille strengere krav, ikke fjerne?

– Ja, stille strengere krav.

Slagordet Sylvi Listhaug har tenkt ut til P2s slagordkonkurranse er «Å stille krav er å bry seg.»

P2s SLAGORDKONKURRANSE: Sylvi Listhaug (Frp) har valgt slagordet «Å stille krav er å bry seg.» Foto: Eva Marie Bulai / NRK

