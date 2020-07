Kripos: – Har fått et unikt bilde av den organiserte kriminaliteten i Norge

Norsk politi har sammen med politiet i flere europeiske land klart å få tilgang til et stort kriminelt nettverk.

Under en felles pressekonferanse i dag kunngjorde europeiske politistyrker at de har klart å infiltrere EncroChat – et verktøy med krypterte telefoner.

– Jeg vil tro at omfanget av denne aksjonen, både i Norge og internasjonalt, vil få en god del konsekvenser. Det er ganske åpenbart. Vi har fått et unikt bilde av den organiserte kriminaliteten i Norge, sier Kjell Arne Karlsen, sjef for organisert kriminalitet i Kripos.

Politiet sier verktøyet har vært sentralt i blant annet omfattende narkotikahandel (les mer om verktøyet lenger ned i saken).

– I stor grad narkotika

Avdekkingen skal ha skjedd ved at politiet klarte å hacke seg inn på telefoner som de kriminelle trodde var trygge.

Politiet holder fortsatt mye hemmelig. Karlsen vil ikke røpe mer enn at de har hatt «relativt gode resultater» også på norsk side.

– Det er ulike type kriminalitet, men i stor grad narkotikakriminalitet, sier Karlsen.

Kripos-lederen sier krypterte plattformer har gjort det vanskelig for politiet å etterforske kriminelle nettverk.

Holdt seg skjult lenge

Kriminelle skal ha kjøpt krypterte telefoner fra EncroChat. Disse telefonene hadde hverken simkort, kamera, mikrofon eller GPS, og skulle bevare brukerens «perfekte anonymitet».

En telefon fra EncroChat, også kjent som EncroPhone, skal ha kostet rundt 1000 euro å kjøpe, pluss et abonnement på omtrent 1500 euro for et halvt år.

Etterforskningen startet i 2017, men 13. juni i år ble det slutt, da EncroChat skjønte at de ble overvåket og advarte sine antatte 60.000 brukere.

– Slik ble det avdekket

RANSAKER: Her aksjonerer det britiske politiet. 746 personer har blitt arrestert, bare i Storbritannia Foto: AP

Journalist Ståle Grut i NRK Beta sier politiet har kunnet overvåke over 100 millioner meldinger mellom brukerne i sanntid.

– Fransk politi har klart å installere et verktøy som har kunnet overvåke all trafikk i nettverket, sier Grut.

Informasjonen som det franske politiet fikk har de delt med blant andre Norge.

– Det ser ut til å være en av de største infiltrasjonene noensinne av et nettverk brukt av kriminelle, sier Grut.

746 personer har blitt arrestert, bare i Storbritannia. Politiet sier det internasjonale samarbeidet har vært avgjørende.

– Vi har kunnet slå til mot de øverste lederne av organisert kriminalitet. Vi har gjort arrestasjoner, beslaglagt penger og stoppet distribusjon på en måte som jeg faktisk aldri har sett før, sier Cressida Dick i London-politiet.

Det britiske politiet har beslaglagt over 600 millioner kroner i kriminelle penger, 77 våpen og over to tonn med narkotika, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Dette er bare begynnelsen, tror jeg. Vi har arrestert mange, vi har mange som vi kommer til å arrestere og vi vil ødelegge kriminelle nettverk som følge av denne operasjonen i uker, måneder og kanskje år fremover, sier Dick.