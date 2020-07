Massivt kriminelt nettverk avdekket i Europa, Kripos involvert

Under en felles pressekonferanse i dag kunngjorde europeiske politistyrker at de har klart å infiltrere EncroChat.

EncroChat var et svært viktig verktøy for narkotikahandel, og ble også brukt i Norge.

Videre ble avdekkingen også brukt til å stanse korrupsjon, voldelige handlinger og mordforsøk, opplyser politistyrkene.

Fullstendig anonym

Kriminelle skal ha kjøpt krypterte telefoner fra EncroChat. Disse telefonene hadde hverken simkort, kamera, mikrofon eller GPS, og skulle bevare brukerens perfekte anonymitet.

En telefon fra EncroChat, også kjent som EncroPhone, skal ha kostet rundt 1000 euro å kjøpe, pluss et abonnement på omtrent 1500 euro for et halvt år.

Etterforskningen startet i 2017, men 13. juni i år ble det slutt, da EncroChat skjønte at de ble overvåket og advarte sine antatte 60.000 brukere.

BBC melder om at 746 personer har blitt arrestert, bare i Storbritannia.

Utrolige funn

Arbeidet ble ledet av politiet i Frankrike og Nederland, i samarbeid med Europol og Eurojust. Også politiet i Storbritannia, Spania, Sverige og Norge har blitt involvert.

Eurojust Ekspandér faktaboks EU etablerte Eurojust i 2002. Norge ble med i 2005. I Eurojust møtes representanter fra EU-landenes påtalemyndigheter og samarbeider direkte. Formålet er å gjøre det enklere å etterforske og oppklare større straffesaker med forgreninger i flere land. Eurojust holder til i Haag, og representantene samarbeider i straffesaker som gjelder alvorlige former for grenseoverskridende kriminalitet, særlig rettet mot organisert kriminalitet. Kilde: Regjeringen, Eurojust

I Frankrike fikk de tilgang til flere tusen kriminelles meldinger i perioden mars til juni i år.

I Nederland skal funnene ha ført til betydelige resultater: 60 personer har blitt arrestert og 10 tonn kokain, 70 kilo heroin, 12 tonn cannabis, 1,5 tonn metamfetamin har blitt beslaglagt.

Politiet har også beslaglagt flere dusin automatvåpen, dyre klokker, 25 kjøretøy og 20 millioner euro i kontanter.

Fakta om Europol Ekspandér faktaboks EUs organisasjon for politisamarbeid

Jobbar spesielt med etterretning mot kriminelle grupper som opererer i fleire land, både organisert kriminalitet og terror.

Viktig del av EUs innsats mot organisert kriminalitet og terrorgrupper.

Hovudkontor i Den Haag i Nederland.

Har vore fullt operativt sidan 1. juli 1999.

Noreg har hatt samarbeidsavtale med Europol sidan 2001.

Vil få ringvirkninger i mange år

– Effektene av operasjonen vil få ringvirkninger i kriminelle nettverk i mange år, da informasjonen har blitt tilsluttet hundrevis av pågående etterforskninger, heter det i pressemeldingen fra Eurojust.

Eivind Borge, leder i taktisk etterforskningsavdeling i Kripos Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I Norge skriver Kripos i en pressemelding til NRK at de har fått tilgang til mye verdifull informasjon.

– Med bakgrunn i informasjon Kripos har mottatt gjennom dette samarbeidet, har det blitt iverksatt flere omfattende etterforskninger i Norge. Felles for disse etterforskningene er at de alle retter seg mot tunge kriminelle miljøer med internasjonale knytinger, sier leder for Etterforskningsavdelingen ved Kripos, Eivind Borge.

– Operasjonen viser den store verdien som ligger i internasjonalt politisamarbeid, og det er avgjørende for å bekjempe organisert kriminalitet, sier Borge, som ikke kan røpe noe mer av hensyn til pågående etterforskninger.