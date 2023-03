Hvorfor smugles kokain i bananesker?

Hvis man først forsøker å trekke linjer mellom frakt av bananer og smugling av kokain, så tegner det seg et tydelig bilde.

Bananeksport er et ofte brukt dekke for narkotikasmuglere som flytter kokain fra Latin-Amerika til Europa.

Ikke første gangen

Beslaget på bananlageret til Bama i Oslo på 820 kilo kokain er det største kokainbeslaget noen gang gjort i Norge.

Andre internasjonale medier har påpekt at det ikke er en ny trend.

RAR FRUKT: Mye av kokainen som ender i Europa, fraktes i containere som transporterer frukt fra Latin-Amerika. Foto: VALERIA MONGELLI / AFP

I fjor sommer oppdaget britisk politi et halvt tonn kokain gjemt i et parti bananer på en båt fra Colombia i en havn i Essex, sørøst i England.

På samme tid ble det funnet åtte tonn kokain i en bananforsendelse i havneområdet i Setubal i Portugal. Frakten kom fra Colombia.

Listen over lignende beslag er lang.

840 kg kokain ble funnet gjemt blant bananer pakket ut på et supermarked i Tsjekkia.

I Brussel skulle en kjøpmann pakke ut en forsendelse med bananer, men fant flere pakker med kokain.

Det er heller ikke første gang det skjer i Norge. Tilbake i 2013 fant tollere 145 kilo kokain gjemt i banankasser på Økern i Oslo.

SNUTE FOR SMUGLING: Med hjelp fra narkotikahunden Tika fant Tollvesenet 145 kilo kokain gjemt i banankasser i 2013. Foto: Tollvesnet

Så hvordan henger det hele sammen?

Det enkle svaret er geografi.

Bananer og kokain er fra samme område, og begge er etterspurte forbruksvarer.

Paul Larsson er professor ved Politihøgskolen og har forsket på organisert kriminalitet.

– Når det gjelder smugling av sånne ting, er det mange måter å gjøre det på. Da jeg forsket på transport av cannabis, var det alt mulig rart man brukte, sier Larsson, og nevner grønnsaker og skipsdeler.

KRIMINOLOG: Paul Larsson, Politihøgskolen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg vet ikke hvorfor det er bananer som ble brukt her, men det kan jo være noe med opphavslandet. Det kan også hende at de har noen som jobber i det systemet.

Det perfekte skjulestedet

Den anerkjente eksperten på smugling og grunnlegger av Insight Crime, Jeremy McDermot, trekker frem dette i et intervju med tidsskriftet Vice:

– En av årsakene til at bananer er et godt dekke, er at de er avhengige av å bli fraktet raskt gjennom havnen for å ikke bli dårlige.

Dette legger press på tollmyndigheten.

– Bananene fraktes også i kjølebeholdere som er perfekte gjemmesteder. Både de tykke veggene og kjøleenhetene kan brukes, forteller han videre.

Bølge av kokain

Europa er truffet av en «bølge av kokain», slo Europol fast i fjor høst. Tallene viser en dramatisk økning i beslag hvert eneste år.

Samtidig holder gateprisen på kokain seg stabil, så beslagene fører tilsynelatende ikke til at markedet rammes.

Det er altfor mye å ta av: For hvert tonn kokain som stanses på grensene, slipper ti tonn inn, ifølge Europols beregninger.

KONTROLL PÅ KONTINENTET: En container er plukket ut til manuell sjekk i Antwerpen. Foto: Simen Ekern

Internasjonalt samarbeid

Størrelsen på beslaget som ble gjort i Oslo denne uken har vakt oppsikt.

Politiet vet ikke hvem som er mottaker, men jobber etter flere hypoteser. En sentral teori er at partiet ble feilsendt til Norge, og at fruktkassene med kokain egentlig skulle sendes til et annet mottakerland.

– Beslaget som er gjort i Oslo, er mer enn dobbelt så stort som det Tolletaten har beslaglagt totalt de siste fem årene, sier Tim Gurrik i Tolletaten.

BESLAG I TYSKLAND: Tirsdag gjorde tysk politi et rekordbeslag av 1200 kilo kokain i disse banankassene. Det ledet til beslag også i Oslo. Foto: Tysk politi

Politiet sier de ikke kan utelukke at det kan være et større nettverk som har tilknytning til Norge. Mye av narkotikatrafikken har bakgrunn i internasjonale nettverk, og er gjerne styrt fra utlandet.

Professor Paul Larsson utdyper:

– Det er vanskelig å vite hva man skal tenke. Jeg tror Grete Lien Metlid (Leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning) kan være inne på noe når hun sier feilsending, at man har mistet kontrollen på det. Så mye som dette ville utgjort en ganske stor del av bruken i Norge årlig, det ville ikke vært lurt å sende det i et jafs.

BESLAG I TYSKLAND: Verdien er flere hundre millioner kroner Foto: Tysk politi

Ingen faretruende vekst

Folkehelseinstituttets oversikt viser at det ikke har vært noen eksplosiv vekst i bruken av kokain i Norge de siste årene, men at bruken har økt noe blant unge voksne.

2 prosent oppgir at de har brukt kokain de siste tolv månedene.