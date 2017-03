KrFU ber KrF tvinge frem omkamp om abortloven

– Vi mener abortloven må opp til revidering i neste stortingsperiode.

Den brannfakkelen kaster KrFU-leder Ida Lindtveit inn i abortkampen. Men hun stopper ikke der:

– Menneskeverd er den viktigste saken for KrF, og derfor mener vi at KrF må ha dette som et tydelig krav for å inngå i samarbeid med andre partier etter valget. Uansett om det samarbeidet blir med Arbeiderpartiet eller Høyre. Dette spørsmålet skal og bør være helt sentralt i forhold til hvem KrF skal støtte.

Det kan vanskelig tolkes som noe annet enn et ultimatum fra partiet som kan bli tungen på vektskålen i forhold til om Norge fortsatt skal ha en borgerlig regjering etter valget, eller om det blir regjeringsskifte.

Her er innskjerpingene KrFU vil ha

Lindtveit peker på spesielt to punkter i dagens abortlov som hun mener er etisk og moralsk diskutable.

Fosterreduksjon eller tvillingabort der man fjerner det ene fosteret ved tvillingsvangerskap.

Paragrafen om kriterier for såkalt senabort etter 12te svangerskapsuke der loven i dag åpner for senabort når det er stor fare for at barnet får alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

– Abortloven vil bestå, men dette handler om at alle fostre skal ha lik verdi uavhengig av egenskaper. Utvannes dette vil man gå mot et sorteringssamfunn der man sorterer bort fostre på bakgrunn av egenskaper, sier Lindtveit og fortsetter:

– Tvillingabort er allerede lovlig, men skal hareskår bli et mulig abortkriterium, eller hvis fosteret mangler en arm? Vi må ha en presisering om hva «sykdom» i lovens paragraf 2c egentlig betyr og at ikke stadig flere skal falle inn under begrepet.

Høyre-kvinnene ber KrFU glemme hele kravet

Heidi Nordby Lunde (H) sier det er uaktuelt å stramme inn abortloven for Høyres vedkommende. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Stortingsrepresentant og nestleder i Høyres kvinneforum, Heidi Nordby Lunde, sier rett ut at hun ikke forstår hvor kravet til Lindtveit og KrFU kommer fra.

Hun sier at det er helt uaktuelt for Høyre å gå med på en slik revidering av abortloven uansett om kravet kommer under eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.

– Vi har hatt flere abortdebatter i både Norge og Høyre de siste årene, blant annet under landsmøtet i 2013. Den gang ble det avvist av et stort flertall i partiet, og det flertallet holder seg, sier Lunde.

Hun sier at det ikke er noe som tyder på at praksisen rundt blant annet paragrafen om senabort er endret de siste årene.

– Det er heller ikke noe innen medisinsk forskning eller teknologi som har endret seg siden den gang som gjør det nødvendig å ta en ny debatt om en mulig revidering av abortloven, sier Lunde.