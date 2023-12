KrF varsler kamp: – Svært radikalt forslag

I juli i fjor nedsatte regjeringen et utvalg som skulle se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, dagens abortnemnder og organisering av tilbudet.

I dag kom rapporten.

Ett av punktene var grensen for retten til selvbestemt abort. Utvalgets flertall anbefalte at grensen flyttes fra 12. til 18. uke.

Når det gjaldt spørsmålet om fosterantallsreduksjon, var utvalget nesten delt på midten, med et knapt flertall som mente at alle søknader om fosterantallsreduksjon behandles i abortnemnd.

Mener forslaget svekker vernet for ufødt liv

KrF-leder Olaug Bollestad mener det er bekymringsfullt at abortutvalget foreslår fri abort frem til 18. svangerskapsuke.

– En utvidelse av grensen for fri abort er en radikal svekkelse av rettsvernet for ufødt liv. Det setter menneskeverdet under større press, sier Bollestad.

– KrF vil ikke støtte en slik utvidelse, og vi håper alle som er enige med oss i at fosterets rettsvern ikke skal svekkes blir med å arbeide for å beholde dagens grense.

Bollestad sier hun ønsker at rådgivningen og støtten rundt gravide styrkes.

– Fri abort til uke 18 er et svært radikalt forslag, og noe vi vil kjempe mot, sier KrF-lederen.

Torsdag overleverte abortutvalget sin rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

SV: – Kvinnene selv som bør ta valget

SV er langt på vei fornøyd med forslaget, men skulle gjerne sett av abortnemndene ble avviklet.

– Det er på høy tid at vi nå får en moderne og oppdatert abortlov, som tar kvinnens autonomi og selvbestemmelse på alvor. Her er det ved første øyekast mye SV vil støtte, sier SVs helsepolitiske talsperson Marian Hussein.

– Dette er et langt skritt i riktig retning for å sikre kvinner som tar abort, legger hun til.

Samtidig mener Hussein utvalget, som i dag la fram sine anbefalinger, kunne gått lenger. Hun peker på at nemndene burde vært avviklet i sin helhet.

– Deres tid er omme. Det er kvinnene selv som burde ta valget om å ta abort, sier SV-nestlederen.

– Utvalget er splittet

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Lisa Marie Ness Klungland viser til at abortutvalget ikke er samstemt i sin anbefaling om å flytte grensen.

− Utvalget er splittet fra uke 12 til uke 22 når det gjelder grensen for selvbestemt abort, sier Klungland i en kommentar.

Av de 13 medlemmene mente to at grensen på uke 12 burde videreføres, mens ett medlem mente at grensen burde flyttes til uke 22.

− Vi har gått til valg på å videreføre dagens abortgrense fram til uke 12. Så er det viktig for oss at man bedrer oppfølgingen før, under og etter en abort, sier Klungland.



Sykepleierforbundet: – Mange gode forslag

Dagens abortlov Ekspander/minimer faktaboks Kvinner i Norge kan selv bestemme om de vil ta abort i løpet av de tolv første ukene av en graviditet.

Etter dette må kvinnen søke om å få ta abort, og møte i en nemnd som avgjør dette.

En abortnemnd består av to leger. En av dem skal være ansatt ved den avdelingen som utfører aborter ved sykehuset.

Det finnes flere forhold som gjør at en kvinne kan få godkjent abort etter tolvte uke.

Blant annet dersom svangerskapet eller omsorgen for barnet fører til urimelig belastning for barnet, det setter kvinnen i en vanskelig livssituasjon, det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, dersom svangerskapet er et resultat av voldtekt eller incest, den gravide er alvorlig sinnlidende eller sterkt psykisk utviklingshemmet.

Skal graviditeten avbrytes etter uke 18 må det “særlig tungtveiende” grunner til, for eksempel at mors liv står i fare eller at fosteret ikke vil kunne overleve.

– Vi trenger en ny abortlov. En abortlov for vår tid. En lov som anerkjenner at kvinner har rett til selvstendige valg. Samtidig skal loven sikre retten for det ufødte liv og menneskers likeverd, åpnet utvalgsleder Kari Sønderland torsdag formiddag.

Norsk Sykepleierforbund er positive til forslaget.

– Abortutvalget har lagt fram mange gode forslag. Det vil styrke tjenestetilbudet for abortsøkende kvinner og gi oss en mer fremtidsrettet abortlov.

– Dette må nå følges opp av regjering og storting, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.