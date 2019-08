KrF ut mot justisministeren

Tirsdag sa justisminister Jøran Kallmyr nei til å ta imot migranter fra to redningsskip i Middelhavet. Han sa også at det var en samlet regjering som sto bak avgjørelsen.

– Ja, regjeringen står samlet bak at man for eksempel må ha silingsmekanismer på plass først. Sånn at man raskt får returnert dem som ikke skal ha opphold i Europa, sa Kallmyr til NRK.

Nå går regjeringspartiet KrF mot justisministeren, og vil jobbe aktivt for å få regjeringen til å endre beslutningen.

– Vi jobber for at regjeringen skal ta et annet standpunkt i denne saken. Det ønsker vi å gjøre gjennom et aktivt påvirkningsarbeid, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan.

Ønsker omkamp

Tidligere denne uken fikk Norge en formell forespørsel om å ta imot flyktninger og migranter fra skipene «Open Arms» og «Ocean Viking». Svaret fra Norges justisminister Jøran Kallmyr var nei.



– Grunnleggende mekanismer for å hindre at folk setter ut på sjøen er ikke på plass. Dette gjelder silingssystem slik at vi raskt kan sende tilbake de som ikke skal ha opphold i Europa tilbake til Afrika. Og før det er på plass, ønsker vi ikke å delta i en fordeling, sa Kallmyr.



Spanske «Open Arms» fikk legge til kai på Lampedusa i går. På dette og norskeide «Ocean Viking» er det til sammen 500 personer.



Grøvan er ikke glad for Norges nei.



– På samme måte som i saken om norske barn i Syria, så er vi ikke fornøyd med regjeringens standpunkt. Derfor ønsker vi også i denne saken å aktivt påvirke regjeringen til å lande på et standpunkt der en tar ansvar og sier ja til noen av disse menneskene som er tatt om bord i disse båtene, sier Grøvan,