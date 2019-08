Norge sier nei til Frankrike: Vil ikke ta imot personer reddet fra Middelhavet

Situasjonen på det spanske redningsskipet «Open Arms» blir mer og mer prekær. I dag hoppet migranter i havet utenfor den italienske øya Lampedusa i håp om å komme i land.

Italiensk påtalemyndighet har gitt ordre om at redningsskipet «Open Arms» umiddelbart må legge til kai på øya Lampedusa og sette flyktningene og migrantene om bord, på land.

Også det norskeide skipet «Ocean Viking» er nå i Middelhavet.

Til sammen har de to skipene over 500 migranter om bord.

Norge-nei til europeisk initiativ

Frankrike og fem andre EU-land har tilbudt seg å ta imot migrantene fra «Open Arms», og behandle asylsøknadene.

Nå har også Norge fått en formell forespørsel fra den franske regjeringen.

– De har spurt om vi kan ta imot migranter fra «Open Arms» og «Ocean Viking». Det har vi sagt nei til, sier justisminister Jøran Kallmyr.

– Hvorfor har dere sagt nei?

– Fordi grunnleggende mekanismer for å forhindre at folk setter ut på sjøen ikke er på plass. Dette gjelder for eksempel silings-system, sånn at vi raskt kan sende tilbake dem som ikke skal ha opphold i Europa tilbake til Afrika. Og før det er på plass, ønsker ikke vi å delta i en fordeling.

Skuffet

Spania har tilbudt seg å la «Open Arms» legge til havn på Mallorca. Skipets kaptein sier det er for langt unna, og at migrantene om bord er desperate.

Norske «Ocean Viking» leies av Leger Uten Grenser og en fransk organisasjon. Om bord er det 456 migranter.

Skipet har ennå ikke noe sted de kan sette i land migrantene, og ikke noe land der de som er om bord kan få sin asylsøknad behandlet.

– Først og fremst er det bra at det kommer et europeisk initiativ for å finne en løsning slik FN har bedt om. Dernest synes jeg det er synd at Norge ikke er med på den løsningen, sier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser.