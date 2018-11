– Dette var et bedre tilbud fra regjeringspartiene. Vi skal gå grundig gjennom det nå. Det er fremdeles noe som må løses. Jeg er optimist, men det er fremdeles punkter som gjenstår, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Tirsdag møtte han regjeringspartienes finanspolitikere i tre kvarter, før han dro for å diskutere det nye tilbudet med sine partikolleger. Planen er å møtes igjen innen klokken 14.

–Jeg har fremdeles håp om å komme i mål i dag, men det er fremdeles punkter som gjenstår, sier han.

Mangler penger

Da partene dro fra hverandre i går, var det fortsatt strid om både barnetrygd og 350-kronersgrensen for momsfri netthandel.

– Det er krevende. KrF har krav som koster milliarder, og å finne inndekning til de kravene, er vanskelig, sier Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad på vei inn til nye forhandlinger tirsdag.

KrF har blant annet foreslått å bruke 3,3 milliarder kroner på å øke barnetrygden. Så langt har de fått flyttet på drøyt tre milliarder kroner i budsjettet totalt, etter det NRK får opplyst.

Fortsatt ønsker KrF flere tiltak enn det forhandlingene så langt har funnet penger til.

– KrF har veldig gode forslag til å finne de pengene, enten det er å innføre moms fra første krone når du handler på nett, eller andre forslag som vi håper å få regjeringen med på, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Netthandel og barnetrygd

Så langt har KrF flyttet på drøyt tre milliarder kroner i budsjettet, etter det NRK kjenner til. Men fortsatt ønsker partiet mer. Ifølge Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim har regjeringen

– Vi kommer dem i møte på mange viktige saker i dag. Men det er fortsatt mange viktige ting vi må diskutere, så det er vanskelig å si om vi kommer i mål i dag eller i morgen, sier han til NRK.

I går kveld hadde regjeringspartiene kun gått med på å øke barnetrygden med under 1000 kroner i året – mens KrF ønsker en satsing på 3,3 milliarder kroner for å øke den med 3200 kroner per barn.

– Det er et sentralt krav, men vi får se hvor langt vi klarer å flytte regjeringspartiene, sier Ropstad.

Ifølge NTB er det også strid om 350-kronersgrensen for momsfri netthandel fra utlandet. KrF ønsker å skrote fritaket, noe som kan gi flere hundre millioner kroner til budsjettet. Men særlig Frp ønsker å beholde ordningen.

Nyhetsbyrået skriver også at det skal være aktuelt å ta ut utbytte fra noen av selskapene som staten eier, for å skaffe pengene som trengs for å bli enige.

Nye avklaringer

Da Kjell Ingolf Ropstad forlot budsjettforhandlingene sent i går kveld, ble de finanspolitiske talspersonene fra regjeringspartiene sittende igjen og diskutere i statsrådssalen på Stortinget.

Da hadde KrF løftet fram nye saker etter partiets gruppemøte tidligere på dagen, ifølge NTB. Dermed ble det umulig å komme fram til en avtale mandag kveld.

– Jeg tror dette var velkjente KrF-krav for regjeringspartiene, sier Ropstad selv.

Tirsdag formiddag har partene ventet på avklaringer fra Finansdepartementet før forhandlingene kunne fortsette klokken 12. Ingen kunne si sikkert om partene blir enige i dag, eller om de trenger natten for å få alt på plass.

– Vi jobber kontinuerlig, og i natt har vi sovet også. Vi har løpende kontakt med finansministeren, som selvfølgelig er opptatt av at landet skal ha et statsbudsjett. Vi stilte på jobb i morges med ny energi, og har jobbet frem til møtet, sier Njåstad i Frp.