* Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt fram i 2011, og byggearbeidene startet i 2014.

* For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. 15. februar 2018 ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner.

* At Stortinget selv valgte å være byggherre framfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser.

* Et samlet Storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident OlemicThommessen (H).

* Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.