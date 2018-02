Thommessen: – Ikke naturlig at jeg kjenner møteplanen til byggeprosjektet

Før dagens oppvaskmøte på Stortinget, meldte NRK at stortingspresident Olemic Thommessen ikke hadde ferske tall da han før jul forsikra Stortinget om at byggeprosjektet kunne fortsette, uten å endre på kostnadsramma.

Den 20. desember forsikra han om at 1,8 milliarder var nok, til byggeprosjektet som i midten av februar viser seg å bli 500 millioner dyrere.

Men dagen før ble prosjektrådet informert om at det ikke var nok penger igjen til prosjektet, ifølge en presentasjon av saken på Stortingets nettsider i dag.

Ifølge stortingspresidenten ble han ikke informert om at det, dagen før han snakka til Stortinget, hadde kommet nye tall som viste at det lå an til budsjettsprekk.

– Det er beklagelig å konstatere at det har jeg ikke blitt. Bakgrunnen for det vet jeg ikke, sier Thommessen til NRK.

– Ikke naturlig at jeg kjenner møteplanen

Han sitter ikke prosjektrådet, men det gjorde direktør Ida Børresen som trakk seg da budsjettsprekken ble kjent.

– Burde ikke direktøren informert deg?

– Det er vel kjernen i årsaken til at direktøren har trukket seg, sier han.

På spørsmål om hvorvidt han burde ha skaffet seg oppdaterte tall før han talte til Stortinget, svarer Thommessen det har vært en krevende sak.

– Men burde ikke du visst om at det var et slikt møte dagen før?

– Jeg har ikke hatt kunnskap om datoer for møtene. Det er ikke naturlig at jeg kjenner til hele møteplanen i prosjektet. I ettertid kunne man sikkert ønska seg det, men jeg har ikke vært en del av prosjektrådet.

Avgått stortingsdirektør Børressen skriver i en SMS til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Hovedmål: Bli ferdig

Ved siden av å bli ferdig med prosjektet, står det på Stortinget.no at det finnes to andre hovedmål:

Sikre at det ikke blir enda dyrere

«Redusere usikkerhet i prosjektet».

En såkalt usikkerhetsanalyse fra februar skal vise at det fortsatt er «videre usikkerhet knyttet til fremtidige endringer».

Videre står det at det er usikkerhet «pga.avvik fra angitte mengder i kontrakten».

Thommessen: Gav ikke riktig bilde til Stortinget

På spørsmål om han er ført bak lyset, svarer stortingspresidenten at han i alle fall ikke har fått den informasjonen han trengte.

– Hvordan kan det skje?

– Det vet jeg ikke. Mitt innlegg gav ikke det bildet det burde ha gjort til Stortinget, sier

Månedsrapporten for desember viste, ifølge dagens presentasjon, at prosjektet lå an til en budsjettsprekk på minst 55 millioner kroner, men at en usikkerhetsanalyse gjensto for å ha oversikt. I februar ble usikkerhetsanalysen klar, og anslagene økt til rundt 500 millioner.

– Det sier sitt, sier Thommessen.