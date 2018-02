Støre om Thommessen: – Ikke nok å si at han ikke visste

Hvem som har visst hva har blitt et stort spørsmål i byggeskandalen ved Stortinget. En saftig budsjettsprekk på 500 millioner kroner ble kjent i midten av februar.

Men det ser ut til at prosjektledelsen ante trøbbel allerede i desember.

Stortingspresident Olemic Thommessen uttrykte i dag at han mener rutiner for informasjonsflyt er fulgt i prosjektet. Samtidig sier han at han burde fått info om overskridelsene på et tidligere tidspunkt.

Direktøren på Stortinget, Ida Børresen, gikk av for to uker siden - samtidig som milliardsprekken ble kjent.

Støre: Vil jobbe for å få svar

– Jeg mener man også kan stille spørsmål om presidentskapet gjorde nok for å bli informert, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter dagens pressekonferanse med Thommessen.

– Jeg er ikke i tvil om at presidenten har sitt på det tørre når han sier han ikke har visst. Spørsmålet er om han burde visst, sier Støre.

– Har han forsømt seg?

– Det er ikke nok å vise til at direktøren ikke informerte, gjorde man nok for å bli informert? Det må vi jobbe mer med for å få ordentlig svar på, sier Støre.

Solberg: Stortinget har ansvar, ikke meg

Høyres Henrik Asheim, leder av finanskomiteen, sier han «foreløpig» mener Thommessen er rett mann på rett plass.

GJENNOMGANG: – Nå må vi gå grundig gjennom saken, sier Henrik Asheim (H). Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Vi trenger svar på om vi vet at dette blir kostandssprekken, og det andre er hva burde presidentskapet ha visst. Dette må vi grave mer i, forteller Asheim.

– Mener du Olemic Thommesen fortsatt er rette mann til å være Stortingspresident?

– Ja, foreløpig mener jeg det. Men nå må vi gå grundig gjennom saken, også ønsker jeg å få en sak til finanskomiteen så vi får satt i gang. Så får stortinget som helhet ta stilling til ansvaret etter hvert, sier Asheim.

Statsminister Erna Solberg forteller at hun nå tror det viktig å gå gjennom hva som er årsakene til sprekken, før man trekker slutninger.

– Jeg er først og fremst tilhenger av at feil rettes opp, og at feil ikke gjentas. Jeg tenker at det er Stortinget som har ansvaret for dette og ikke meg, sier Solberg.

VIL IKKE TREKKE SLUTNINGER: Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vedum: Veldig mye usikkerhet

Jonas Gahr Støre svarer heller ikke på spørsmål om han mener Thommessen kan fortsette.

– Det må de som har flertallet bak stortingspresidenten avgjøre. De må ta sitt ansvar, sier han.

På spørsmål om han selv har tillit til stortingspresidenten, svarer Støre at Ap ikke stemte for Thommessen som stortingspresident.

USIKKERHET: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på vei inn til dagens oppvaskmøte. Han sier det er stor usikkerhet knyttet til den endelige prislappen på byggeprosjektet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener orienteringa fra stortingspresidenten i dag bare økte usikkerheten rundt byggesprekken.

– Redegjørelsen bekreftet bare det bildet som var i offentligheten fra før, nemlig at det er veldig, veldig mye usikkerhet når det gjelder hva som kommer til å bli den totale kostnaden. Og etter i dag er det enda mer usikkerhet omkring hva regnestykket kommer til å bli, sier Vedum til NTB.

Lysbakken: Høyre må fjerne sin beskyttende hånd

SV-leder Audun Lysbakken mener Stortingspresident Olemic Thommessen kom med flere klargjørende svar.

– Men dette er en skandale ut av kontroll, jeg mener presidenten bør gå av. Jeg forventer at høyre slutter å holde sin beskyttende hånd over en president som står ansvarlig for en så stor skandale, sier Lysbakken til NRK.