KrF-Hareide holder døra åpen for hen

Mandag gikk programkomiteen i Arbeiderpartiet inn for at: «vi skal vurdere å innføre en tredje kjønnskategori».

– De menneskene som verken definerer seg som mann eller kvinne vil med det få en juridisk mulighet til å få et tredje kjønn, sa AUF-leder Mani Hussaini til NRK.

Dermed er det en bevegelse mot et flertall på Stortinget for at du i passet ditt ikke skal behøve å definere deg selv som mann eller kvinne – men som hen.

Så sent som i fjor stemte et stort flertall på Stortinget ned et forslag fra Venstre om å innføre et tredje kjønn. Kun SV og MDG stemte med Venstre for forslaget.

Hareide skeptisk, men vil utrede.

Nå vurderer, overraskende for mange, Kristelig Folkeparti å gå inn for en utredning om det samme.

– KrF er nok i utgangspunktet skeptisk for å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen. Men vi ønsker å utrede dette, og vi ønsker å vite konsekvensene av dette, før vi konkluderer, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK.

Hareide peker på at det vil være viktig å høste erfaringer fra Sverige der de har innført et tredje kjønn, hen. Også i Danmark, Nepal og Australia, og flere andre land, har de innført alternativet.

Hvor stor støtte han har med sin flørt om et mulig tredje kjønn internt i KrF er likevel uklart. Da partiet stemte ned forslaget i Stortinget for under et år siden, var det ingen debatt om hvilket standpunkt de skulle ha.

– Gud skapte to kjønn

Lokallagsleder i Kristiansand, Viggo Lutcherath, tror ikke at KrF vil gå inn for å innføre et nytt kjønn, selv om de nå åpner for å utrede spørsmålet. Foto: Kjersti Hetland / NRK

– For meg kunne Hareide gjerne ha avvist dette med en gang, sier lokallagsleder i Kristiansand KrF, Viggo Lutcherath.

Han respekterer at partiledelsen godtar en utredning av spørsmålet, men har svært liten tro på at partiet vil endre sitt nåværende standpunkt i spørsmålet.

– KrFs grunnsyn bygger på skapelsesberetningen om at Gud skapte menneske som mann og kvinne. Jeg tror ikke det er støtte fra så mange av de lokale medlemmene her for å rokke ved den ved å innføre et tredje kjønn, sier Lutcherath.

Ikke alle mennesker føler seg hjemme i kategoriene hankjønn eller hunkjønn. Professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad mener det finnes sju ulike kjønn. Du trenger javascript for å se video. Ikke alle mennesker føler seg hjemme i kategoriene hankjønn eller hunkjønn. Professor i sexologi Esben Esther Pirelli Benestad mener det finnes sju ulike kjønn.

Positiv utvikling

I Venstre tolker de Hareides utspill som konstruktivt. Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth var initiativtager da forslaget var oppe i Stortinget sist vår.

– Det er nok litt taktisk at de er villige til å se på flere av de verdispørsmålene som nå kommer opp i Stortinget. Jeg tror det tredje kjønn er lettere å svelge for dem enn for eksempel spørsmålet om eggdonasjon, sier Kjenseth.