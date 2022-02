Krever at Oljefondet boikotter russiske aksjer

– De eier andeler i selskaper som er helt avgjørende for Putin-regimet i finansieringen av krigen i Ukraina. Det er en ny situasjon og krever nye grep, sier assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen.

De jobber for å forsvare rettighetene til innbyggerne i blant annet tidligere sovjetstater, som Ukraina. Ekeløve-Slydal mener nattens invasjon må føre til en ny kurs for oljeformuen investeres.

– Oljefondet bør rett og slett selge seg ut av porteføljen i Russland, mener Ekeløve-Slydal.

Milliardinvesteringer

Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, har en liten andel av aksjene i Russland.

De siste oppdaterte tallene viser at fondet hadde 27 milliarder kroner investert i Russland.

Det gjelder blant annet i gasskjempen Gazprom, hvor over halvparten er eid av den russiske stat.

– Disse selskapene la grunnlaget for at Russland kan gå til krig. Det koster mye penger å krige, og mye av finansieringen kommer fra disse selskapene, sier Ekeløve-Slydal.

Russlands president Vladimir Putin sammen med Tyrkias president Racep Erdogan og ledelsen i Gazprom ved åpningen av en gassrørledning til Tyrkia i 2020. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Vedum venter på sanksjoner

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil holde investeringer utenfor «dag til dag-politikk», men åpner for at sanksjoner kan gjøre at Oljefondet må ut.

– Det er selvfølgelig sånn at vi skal diskutere sanksjoner nå, og det kan også bli vedtatt lovmessig hvis man skal diskutere sanksjoner. Hvis det er noen selskaper som kommer i strid med det, er det norsk lov at det skal gjøres tiltak. Men vi bruker ikke Oljefondet i markeringen av dag til dag-politikk, sier han til NRK.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Jorunn Hatling / NRK

Vedum er klar på at sanksjoner som blir norsk lov vil gå foran hvis det oppstår en konflikt mellom hva Oljefondet vil, og hva sanksjonene innebærer.

– Hvis det er selskaper eller annet som kommer i strid med sanksjonen, gjelder norsk lov, sier han.

Advarer mot «billig symbolpolitikk»

BI-professor Espen Henriksen mener salg og utelukkelse av aksjene i russiske selskaper kan bli «billig symbolpolitikk».

– Om vi skulle selge oss ut av Russland, så har det knapt noen betydning for Russland generelt eller bandittene i kretsen rundt bestefar i bunkeren. På en grusom dag som denne bør vi heller konsentrere oss om reaksjoner som faktisk har effekt, herunder tiltak som også vil være kostbare for oss, sier han.

Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI. Foto: Handelshøyskolen BI

Finansprofessoren har mer sans for hvordan Oljefondet i dag jobber med etiske investeringsbeslutninger.

– Vi erkjenner det åpenbare at det er ikke mindre atomvåpen, klasevåpen eller tobakk i verden fordi SPU har trukket seg ut, men vi ønsker simpelthen ikke å motta utbytter fra slik virksomhet. På samme vis bør vi vurdere om vi ønsker å motta utbytter fra virksomheter i Russland, sier Henriksen og legger til:

– Det er også viktig at SPU ikke blir oppfattet som et politisk verktøy. Hvordan man skal manøvrere dette, vil være krevende.