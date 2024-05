Det er guvernøren i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina som sier at 30 tettsteder er truffet av russisk artilleri det siste døgnet.

– 1775 mennesker er evakuert siden i går, sier guvernør Oleh Synegubov, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Bruker alle former for våpen mot oss

En av de som ble evakuert er 60 år gamle Valerii Dubskyi.

Det pågår evakuering fra tettsteder nær Kharkiv. Disse kvinnene flyktet fra hjemmet fredag. Foto: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

– Vi flykter fordi vi holder på å dø av «den russiske verden», sier han til Reuters.

Han snakker om frykten for å bli en del av Ukraina som er okkupert av russiske styrker.

– De russiske soldatene kan dra til helvete sammen med Putin og russiske myndigheter, fortsetter 60-åringen.

– De er fiendene våre. De bruker alle former for våpen mot oss, unntatt atomvåpen, smeller det fra mannen som har flyktet fra hjemmet sitt.

– Russland utnytter våpentørken

De kommende månedene blir kritiske for Ukraina i påvente av våpen fra USA, ifølge sjefen for landets landstyrker.

Russland er på offensiven og forsøker å utnytte Ukrainas våpentørke, ifølge general Oleksandr Pavljuk.

– Russland vet at hvis vi får nok våpen innen en måned eller to, kan situasjonen snu, sier han til avisen The Economist, skriver NTB.

Bukkvold: – Lurt av Russland

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold er enig med den ukrainske generalen i at Russland utnytter våpentørken i Ukraina.

– Ja helt klart. Det er lurt av Russland å prøve å oppnå så mye som de klarer før våpenleveringene ankommer.

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvold. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Sett fra Moskva sin side så er dette det beste tidspunktet å slå til på, sier Bukkvold til NRK lørdag ettermiddag.

– Så det er en treghet i levering av våpen som er lovet?

– Ja, det visste man. Treghet varierer i forhold til hva slags ammunisjon og våpen som skal leveres.

Bukkvold sier at det i utgangspunktet ikke var noen god nyhet for Russland at våpenpakken fra USA ble vedtatt. Han sier at det er også snakk om en britisk våpenpakke, enda en amerikansk våpenpakke og tiltak fra andre land.

– Alt vil ikke ankomme på en gang. Det vil komme noe, litt kan allerede ha kommet. Noe vil ta uker, andre ting kan ta flere måneder, sier sjefforskeren i FFI.

Zelenskyj: – Vi skal stanse okkupanten

Ukrainas president kaller det som skjer for en ny bølge av russiske angrep, skriver CNN.

– Vi sender flere styrker mot Kharkiv. Både langs grensen og langs hele frontlinjen kommer vi til å stoppe okkupanten, uten unntak, sa president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse fredag kveld.

Zelenskyj sier ukrainske styrker er kommet avdelingene ved Kharkiv til unnsetning og at de svarer med artilleri og droner mot den russiske framrykningen.

Rekordmange angrep

I løpet av det siste døgnet har et 20-talls russiske angrep blitt slått tilbake.

Flykter i båt fra russiske styrker som rykker fram mot tettsteder nord for storbyen Kharkiv. Bildet er fra fredag. Foto: AP

Russiske styrker utfører mer enn dobbelt så mange angrep hver dag enn tidligere i krigen, skriver NTB.

Rekorden var 5. mai da ukrainske byer og tettsteder ble utsatt for 125 russiske angrep.

Tidligere i krigen var det høyeste antallet 53 på en dag.

Russland startet fredag et overraskelsesangrep nord for Ukrainas nest største by Kharkiv.

Langtrekkende «skyts» bekymrer USA

Amerikanske myndigheter frykter at Russland vil sette i gang et storstilt angrep mot Ukrainas nest største by Kharkiv.

– Det er helt klart mulig at Russland forbereder et stort angrep på Kharkiv, sier talsmann i Det hvite hus, John Kirby.

USA frykter at Russland forbereder et angrep på storbyen Kharkiv, sier talsmann John Kirby i Det hvite hus. Foto: Alex Brandon / AP

Han sikter til meldingene om at russiske styrker har med seg tungt, langtrekkende «skyts».

– Du tar ikke med deg den type langtrekkende våpen hvis du ikke har til hensikt å beskyte en større by, sier Kirby, skriver The Guardian.

Etter flere måneder med politisk dragkamp godkjente USA i forrige måned en bistandspakke på 61 milliarder dollar til Ukraina, men det vil ta tid før hjelpen når Ukraina.

Fredag ble det kjent at USA er i ferd med å klargjøre en våpenpakke verdt 400 millioner dollar til Ukraina, opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters.

Men «ting tar tid», uheldigvis for soldatene ved fronten i Ukraina.