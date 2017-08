Krangler om regel som «ingen» bruker

Kristin Alsos i FAFO. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Det er to år siden regjeringen endret arbeidsmiljøloven. Endringene ga blant annet en generell adgang til å ansette folk midlertidig i inntil tolv måneder.

– Hvis vi ser på kommunal sektor, som vi har gjort, så har den i hovedsak ikke blitt brukt i det hele tatt. Så man kan si at den bestemmelsen har liten effekt i kommunene, sier FAFO-forsker Kristin Alsos.

Hun har sammen med Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad sett på bruken av regelen i kommunale arbeidsplasser som barnehager, sykehjem og skoler.

Under fem av de 39 kommunene de undersøkte har brukt bestemmelsen. Ingen av dem har brukt den mer enn to ganger.

Vil reversere

Mens Høyre har sagt at de nye reglene vil få flere mennesker inn i arbeid, og på sikt inn i fast arbeid, har Jonas Gahr Støre lovet å fjerne bestemmelsen hvis han får makten etter valget.

– Det eneste midlertidige med den loven, er loven selv, har han sagt gjentatte ganger.

Slik den bestemmelsen diskuteres i mediene, bærer den preg av symbolpolitikk. Både for regjeringen og opposisjonen. Kristin Alos, FAFO

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Også LO fryktet at ordningen ville føre til en stor økning i midlertidige stillinger, men LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad vil ikke juble over at den varslede midlertidigkrisen aldri kom.

– Denne regjeringen har hatt en utfordring med å skape nok arbeidsplasser. Det har verken blitt skapt flere faste eller midlertidige stillinger de siste fire årene. Derfor vet vi ikke helt om loven ikke virker, eller om det er jobbskapingen som har sviktet, sier han.

Kompliserte regler

Men ifølge FAFO-forskerne er det nærmest likegyldig for kommunene om Høyre beholder regelen eller om Arbeiderpartiet skroter den. FAFO jobber også med prosjekter som ser på bruken av regelen i privat sektor. Heller ikke der ser den ut til å være mye brukt, ifølge arbeidslivsforsker Jørgen Svalund.

– Slik den bestemmelsen diskuteres i mediene, bærer den preg av symbolpolitikk. Både for regjeringen og opposisjonen, sier Alsos.

– Det at så få har tatt den i bruk, er nok fordi den ikke passer så godt for kommunal sektor, sier Anne-Cathrine Hjertaas. Hun er avdelingsdirektør i KS, som har bestilt rapporten fra FAFO.

– For tidlig

Både Anniken Hauglie (H) og Dag Terje Andersen (Ap) tror det er for tidlig å konkludere om regelen. Her er de i Politisk valgkvarter i Arendal sammen med programleder Bjørn Myklebust. Foto: NRK

Da regjeringen innførte regelen, fryktet stortingsrepresentant Dag Terje Andersen (Ap) at den ville føre til større ulikhet i arbeidsmarkedet. Det frykter han fortsatt.

– Det har blitt skapt veldig lite arbeidsplasser de siste årene. Jeg er fortsatt redd for at andelen midlertidige kan bli større, for all internasjonal erfaring viser at den øker over tid, sier han i Politisk valgkvarter.

Også arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener det er for tidlig å slå fast at regelen ikke har hatt effekt.

– Det er for tidlig å si, den loven har bare hatt effekt i to år. Fast ansettelse skal være hovedregelen, men vi ønsker mer fleksibilitet. Vi ser nå at andelen midlertidige har blitt lavere, og det er jo tross alt bra, sier hun.