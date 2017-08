Katastrofemåling for Jonas

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre får sitt dårligste resultat på fire år i en måling Norstat har gjort for NRK i tidsrommet 8. til 14. august.

Målingen ble tatt opp før gårsdagens partilederdebatt på NRK og gir Arbeiderpartiet en oppslutning på 27,1 prosent. Det er den dårligste målingen for Arbeiderpartiet siden den første valgkampuken i 2013. Den gang endte det med at den rødgrønne regjeringen ble kastet ut av regjeringskontorene av Høyre og Frp.

– Dette er ikke bra nok tall for Ap og vi skal høyre opp enn dette. Det har jeg tro på at vi skal klare, valgkampen begynner nå. Vårt mål er at det skal være et flertall for å bytte ut Frp- og Høyre-regjeringen 11 september og at vi skal få en ny politikk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en sms.

Borgerlig flertall ikke avhengig av Venstres valg

Målingens mest interessante tall er følgende:

Arbeiderpartiets oppslutning faller til 27,1 prosent. Det er en nedgang på 5,9 prosentpoeng fra tilsvarende måling i juni (NRK hadde ikke måling i juli, red.anm.) og endringen er signifikant. Det er også en nedgang på 3,7 prosentpoeng i forhold til valgresultatet i 2013.

Senterpartiets oppslutning faller til 9,2 prosent. Det er en nedgang på 2,4 prosentpoeng i forhold til tilsvarende måling i juni, og tilbakegangen er signifikant.

Frp går frem til 16,7 prosent. Det er en fremgang på 2,7 prosentpoeng i forhold til tilsvarende måling i juni. Fremgangen er signifikant og resultatet er bedre enn valgresultatet i 2013.

Miljøpartiet de Grønne (MdG) er over sperregrensen med 4,6 prosents oppslutning i denne målingen. Dersom dette hadde vært valgresultatet ville partiet fått åtte mandater på Stortinget i neste periode, mot dagens ene.

Tidligere i valgkampen har de borgerlige vært avhengige av at Venstre kommer over sperregrensen for å få borgerlig flertall. I målingen er Venstre er under sperregrensen, men de borgerlige partiene får likevel flertall for første gang på NRKs målinger siden målingen i desember 2016.

Borgerlig jubel

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun har trodd på flertall for de borgerlige også uten at Venstre er over sperregrensen. Hun sier også at hun tror Trine Skei Grande og resten av Venstre vil løfte seg frem mot valget.

Om Aps dårlige resultat sier Solberg:

– Jeg tror at når Ap systematisk har snakket om hvor dårlig alt er i Norge, og hvor dårlig regjeringen er, så er det en virkelighet folk ikke kjenner seg igjen i. Landet har blitt bedre de siste fire årene, vi ikke er fornøyde med alt, men den svartmalingen tror jeg gjør at velgerne tenker at vi har en bedre oppskrift på framtiden.

Resultatet får også Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å juble.

– Dette er en veldig god måling for oss. Det er inspirerende både for meg og alle de andre Frp-erne som står og driver valgkamp på stand, sier Solvik-Olsen.

Han sier det er gledelig at borgerlig side har flertall også med Venstre under sperregrensen.

Om Arbeiderpartiets fall sier han:

– Dette viser at de ikke har håndtert det å sitte i opposisjon særlig godt. Det å sitte å være mot alt i fire år og så gå til valg på at de har bedre løsninger ... det er ikke troverdig for folk, sier Solvik-Olsen.