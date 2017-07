Det ble rabalder da regjeringen med Høyre i spissen åpnet for mer midlertidige ansettelser. Én av hovedkritikerne har vært Arbeiderpartiet som klart og tydelig har proklamert at lovendringen er så dårlig for norsk arbeidsliv at den skal kastes på båten dersom partiet kommer i regjeringen etter høstens valg.

Tall fra Statistisk sentralbyrå som NRK har hentet ut viser imidlertid at spådommene til Arbeiderpartiet er gjort til skamme. Andelen midlertidig ansatte har nemlig gått ned og er nå under nivået da Arbeiderpartiet selv satt i regjering i 2013 (se tabell under).

Midlertidig ansatte i første kvartal fra 2013 til 2017 År Antall Andel 2009 176 000 7,6 2010 176 000 7,7 2011 173 000 7,4 2012 186 000 7,7 2013 193 000 8,0 2014 183 000 7,5 2015 177 000 7,2 2016 205 000 8,3 2017 189 000 7,7

Vil ha innrømmelser og oppreisning fra Arbeiderpartiet

– Det forteller oss én ting, at skremselspropagandaen til Arbeiderpartiet ikke er til å stole på. At regjeringens politikk skulle rasere norsk arbeidsliv og føre til et skred av midlertidige ansettelser, har vist seg å være rene fabrikasjoner fra Arbeiderpartiets side, sier Heggelund.

Han har én oppfordring til hovedmotstanderen i høstens stortingsvalg:

– Arbeiderpartiet bør si at regjeringen fører en nøktern politikk på dette området. Regjeringen har ikke rasert norsk arbeidsliv, snarere tvert imot. Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen i Norge, sier Heggeland.

Kritikken har haglet fra Arbeiderpartiet

Heggelund har rett i to ting:

Andelen midlertidig ansatte har gått ned fra 2013 til 2017.

Arbeiderpartiet har kommet med hard kritikk mot lovendringen som åpner for mer bruk av midlertidige.

I en kronikk i Dagbladet 4. februar i år, i anledning 40-årsdagen til arbeidsmiljøloven, skriver Støre blant annet:

«Etter at Høyre og Frp åpnet opp for midlertidighet på generelt grunnlag er det ikke blitt skapt flere jobber, slik regjeringen lovte, men flere midlertidige jobber. Det er flere som lever i utrygghet; flere som ikke vet om de har noen jobb å gå til når kontrakten deres går ut. Flere som ikke får boliglån, som ikke vet hva morgendagen bringer. Slik skal vi ikke ha det i norsk arbeidsliv. Derfor har mange av de kommunene der Arbeiderpartiet bestemmer sagt at de ikke vil bruke den adgangen lovendringen gir dem til å ansette flere midlertidig. Og derfor har jeg sagt at det mest midlertidige med denne lovendringen, er lovendringen selv.»

Ap: – Høyre vil ha ros for egen mislykkede politikk

Fredric Holen Bjørdal (Ap) er lite imponert av Stefan Heggelunds (H) beskyldninger om at Arbeiderpartiet driver skremselspropaganda. Foto: NRK

Tallenes tale til tross, Fredric Holen Bjørdal ber Heggelund glemme ros fra Arbeiderpartiet.

Han mener det er én grunn til at andelen midlertidige ikke har gått i været. Regjeringens politikk har ikke skapt noen nye arbeidsplasser. Verken faste eller midlertidige.

– Høyre forsøker å slå seg på brystet med at lovendringene deres ikke virker. Høyre gjør lurt i å prioritere å faktisk skape arbeidsplasser fremfor å polemisere med Arbeiderparti om hvorfor lovendringene deres ikke virker, sier Bjørdal.