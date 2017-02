Kraftige reaksjoner på reformen: Useriøst, galskap, skuffelse

– Ingen reformer har vært mer diskutert og vært mer utredet enn kommunereformen, slår kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) fast.

Reformen som skal ha virkning fra 1. januar 2020 er ikke ferdig diskutert. Leka-ordfører Per-Helge Johansen (Sp) kaller det tvang og diktatur.

– Går over lik

– Dette er et sterkt signal på at regjeringen går over lik for å få det som de vil. De viser en arroganse og maktdemonstrasjon den norske befolkning ikke har sett maken til på over 50 år, tordner han, og fortsetter:

Leka-ordfører Per-Helge Johansen (Sp) mener at tvangssammenslåingen er en hån mot lokaldemokratiet. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Et alvorlig signal på at Norge er på full fart på feil kurs med blåblå regjering. De bryr seg ikke om oss på bygda.

I den nye kommunereformen blir Leka etter det NRK forstår tvangssammenslått sammen med Nærøy, Vikna og Bindal.

– Overgrep

Sandefjordordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) reagerer sterkt på at Telemark og Vestfold slås sammen:

– Jeg føler dette er et overgrep mot de vedtakene vi har fattet i Vestfold, og manglende respekt for de avgjørelsene vi har tatt. Jeg reagerer også veldig sterkt på at de borgerlige partiene gjør dette. Når de også bruker tvang mot kommunenes vilje, mener jeg at det svekker tilliten til de politiske partiene som står bak dette, sier han.

MISFORNØYD: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch ønsker ikke en region bestående av Telemark og Vestfold uten at Buskerud er med. (arkivbilde) Foto: Lina Gaganis / NRK

Han mener at Vestfold «kommer i dødens posisjon» ved å bli tvangsslått sammen med Telemark.

– Jeg er egentlig ganske forbannet på at våre politikere ikke lytter til de klare signalene som er gitt fra Vestfold-samfunnet.

Stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) fra Telemark mener Telemark og Vestfold kommer til å bli en liten og uegnet region.

– Vi ser også rundt oss at det blir etablert en stor østlandsregion med Buskerud, Akershus og Østfold, uten at Oslo er med. Stemmer dette, er det bare en understrekelse av galskapen.

– Useriøst

De tre nordligste fylkene skal bli to regioner, men hvor grensen skal gå er ikke bestemt ennå. De nye oppgavene de kan få i fanget er blant annet ansvaret for flyruter innenlands.

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms er glad for at det snart er stortingsvalg i Norge. Hun tror ikke Nord-Norge kommer til å bli delt i to.

– Dette synes jeg rett og slett blir et useriøst forslag, sier fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth.

Stortingsrepresentant Laila Davidsen (H) er optimistisk om regjeringens nye forslag. – Vi er nødt til å se større på det, sier hun. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Nordland og Finnmark har vært klar på at de velger å stå alene. Men ikke alle i Finmark er enige om det:

– Vi hevder alltid at vi er så spesielle og ikke vil være med på utviklingen av verden slik som alle andre gjør. Jeg tror ikke det er riktig. Jeg tror Finnmark må være med på en utvikling, og sammen med Troms kan vi få nye oppgaver spredt utover hele regionen, sier stortingsrepresentant Laila Davidsen (H).

Skuffet i vest

I Hordaland er de på den andre siden skuffet over at regjeringen ikke bruker tvang.

Samarbeidspartiene foreslår å dele landet inn i regioner framfor dagens fylker.

– For oss er det viktig å få større enheter og mer makt på Vestlandet, sier fylkesordfører i Hordaland, Pål Kårbø (KrF).

Regionen som omkranser hovedstaden vil totalt ha over 1,1 millioner innbyggere. Til sammenligning vil Vestlandsregionen ha i underkant av 630.000 innbyggere, rundt halvparten så stor.

– Jeg skulle ønske at man hadde den samme tilnærmingen på Vestlandet med tre fylker slik som man gjør rundt Oslo-området. Jeg skjønner ikke helt den logikken

Tvang i sør

Antall kommuner reduseres med 70, fra dagens 428 blir til 358 kommuner.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H). Foto: Svein Sundsdal / NRK

elt i sør blir Kristiansand, Søgne og Songdalen til ny kommune. Her blir det brukt tvang overfor Søgne. Dagens 15 kommuner i de to sørlandsfylkene blir til 12, og Vest- og Aust-Agder blir til ett Agder.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), mener sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand vil gi en fremtidsrettet storkommune.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Hvis Stortinget vedtar å slå sammen Søgne, Songdalen og Kristiansand så blir det en veldig fremtidsrettet kommune. Det er en kommune som uansett vil tvinge seg frem om noen år, men nå tar Stortinget et overordnet grep for å legge til rette for næringsliv og innbyggerne i årene som kommer, sier Furre.

​Saken utvides.