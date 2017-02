Skuffet over at regjeringen ikke bruker tvang på Vestlandet

Fylkestinget i Akershus har sagt nei til Viken-regionen, men den dannes likevel, etter det NRK forstår. Regionen som omkranser hovedstaden vil totalt ha over 1,1 millioner innbyggere.

Til sammenligning vil vestlandsregionen ha i underkant av 630.000 innbyggere, rundt halvparten så stor.

PRESSEKONFERANSE: Fra klokken 08.30 er det pressekonferanse på Stortinget. Regjeringen og samarbeidspartiene skal snakke om kommune- og regionreformen.

En slik tvangssammenslåing mener fungerende fylkesordfører i Hordaland, Pål Kårbø (KrF) at også burde skje i vestlandsregionen.

– For oss er det viktig å få større enheter og mer makt på Vestlandet. Jeg tror vi er et steg i riktig retning, men det skal være sagt at jeg skulle ønske at man hadde den samme tilnærmingen på Vestlandet med tre fylker slik som man gjør rundt osloområdet. Jeg skjønner ikke helt den logikken, sier Kårbø.

Fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF), sier at de er enig i at en vestlandsregion burde vært konkurransedyktig med en østlandsregion, men ikke er det nå.

– Jeg følger hans logiske resonnement, men vi har sagt at vi vil bestå som egen region inntil oppgavene er avklart, og at samarbeidspartiene nå forholder seg til vårt vedtak, er fornuftig, sier hun.

Fra 19 til elleve

Regionreformen vil presenteres på en pressekonferanse klokken 08.30 onsdag. Samarbeidspartiene har blitt enige om ti regioner, selv om regjeringspartiene egentlig vil skrote hele fylkeskommunen og kun ha to forvaltningsnivåer.

Men for Venstre og KrF var en regionreform svært viktig, og støttepartiene fikk viljen sin. Etter det NRK forstår er de fire samarbeidspartiene i utgangspunktet enige om disse elleve regionene:

Elleve regioner Ekspandér faktaboks Finnmark, Troms og Nordland skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

Telemark og Vestfold går sammen i én region.

Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region.

Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag.

Hedmark og Oppland blir til region Innlandet.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet.

Møre og Romsdal blir som i dag.

Rogaland blir som i dag.

Oslo forblir en egen region.

En rekke kommuner vil også slås sammen, men ingen av disse er i Hordaland.

Tror Rogaland taper

Kårbø tror denne reformen bare kan være første trinn av en reform som søker etter enda færre, men større regioner.

– Det blir sagt fra sentrale personer jeg har snakket med på Stortinget at dette er et førstesteg i regionreformen. Jeg tror at Rogaland på sikt kommer til å tape på at de ikke var med i første sving, sier han.

Tengesdal i Rogaland, svarer at de har gjort et vedtak som består inntil videre.

– Når oppgaveoverføringen er avklart, så er vi klart il å gå i videre dialog med Hordaland. Regjeringen mener heller ikke at det er greit med en sterk østlandsregion og en svakere vestlandsregion. Litt av motivasjonen vår da vi jobbet med dette var å være like sterke som i øst, sier hun.

Tidligere har leder for kommunalkomiteen på Stortinget Helge André Njåstad (Frp) sagt til BT at det er problematisk å lage en stor region på Østlandet når det ikke er en motmakt i vest.