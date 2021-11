Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fleire stadar i landet opplever no ein auke i tal smitta, blant anna i Molde der 43 personar fekk påvist koronasmitte i løpet av helga.

Det blir no delt ut heimetestar til alle elevar ved barne- og ungdomsskulane i Molde kommune.

– Majoriteten av dei som har testa positivt er barn på barneskule. Basert på dei funna beslutta vi å gjennomføre ei massetesting av alle barn i barne- og ungdomsskular i kommunen, seier Innerdal.

Han seier det er frivilleg å ta testen, men oppfordrar alle til å gjere det slik at dei kan få stoppa smitten.

– Vi ser allereie i dag at det er flerie som har testa positivt på hurtigtester og som har bestilt test på den kommunale teststasjonen.

Følgjer godt med

Samstundes som talet på smitta aukar, aukar også talet på innlagte pasientar i norske sjukehus. Måndag er det 168 koronapasientar på sjukehus.

– Vi har sett ein auke det siste døgnet på innleggingar og det blir viktig å følgje det i dagane framover for å forsikre oss om at vi ikkje har ein veldig kraftig og vedvarande auke.

Det seier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Han held framleis på at det no er opp til kommunane å sørge for lokale tiltak der det måtte vere naudsynt.

FHI peikar på at tala syner både pasientar som blir lagt inn på grunn av Covid-19, og pasientar som blir lagt inn for noko anna, men som er smitta av viruset.

– No er det veldig viktig at folk med symptom held seg heime og testar seg, og at alle vaksne tek dei vaksinene dei får tilbod om. Det skal truleg ikkje mykje til å snu utviklinga, seier overlege ved FHI, Preben Aavitsland til NRK..

Førebels gir dei råd

Helsedirektoratet seier at dersom veksten skulle halde fram, så kan det bli aktuelt med lokale smittevern-forskrifter fleire stadar i landet. Men førebels held styresmaktene seg til råd, ikkje pålegg.

– Det er det første grepet vi må ta for å få kontroll over situasjonen, seier Bjørn Guldvog.

– Er det nok med lokale tilrådingar?

– Det håpar vi, men vi følgjer dette fortløpande. Men det er viktig at folk veit at når vi får meir smitte i befolkninga, så vil det vere ein auka risiko for å bli smitta.

– Mindre alvorleg

Han meiner at det at 78 prosent av befolkninga har fått minst ein vaksinedose gjer at situasjonen trass alt ser annleis ut no.

– No er det mindre alvorleg enn det var for eit halvt år sidan fordi så mange er vaksinerte. Men ein god del av dei uvaksinerte kan bli alvorleg sjuke, seier Guldvog.

Han peikar på at det er kombinasjonen av korona, influensa og RS-virus som kan føre til ei overbelastning på sjukehusa.

– Vi er avhengig av ein innsats i kommunane der ein må gjere som til dømes i Tromsø og setje i verk lokale tiltak.