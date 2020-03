Koronavirus er en stor familie med virus som kan gi luftveissykdommer. Noen kan være dødelige, andre mindre alvorlige.

Tidligere kjente koronavirus er mers og sars.

Koronaviruset som ble oppdaget i Wuhan i Kina i desemember 2019 er en ny versjon av disse, og omtales derfor noen ganger som det nye koronaviruset. Sykdommen som oppstår kalles Covid-19.

Koronavirusene smitter mellom dyr og mennesker og mennesker og mennesker.

Viruset er et såkalt RNA-virus. Det betyr at genmaterialet består av RNA i stedet for DNA, og gjør at viruset sprer seg raskt og mutasjoner forekommer hyppigere.

Mers hadde en dødelighet på 35 prosent, sars på 10 prosent. til sammenlikning hadde svineinfluensa en dødelighet på 0,02 prosent og ebola 50 prosent.

Kilde: Verdens helseorganisasjon