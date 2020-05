Koronakrisen kan bli langt dyrere enn antatt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tallene i revidert nasjonalbudsjett er preget av «uvanlig stor usikkerhet», for å bruke regjeringens egne ord i budsjettdokumentet.

Totalt regner staten med å måtte bruke 239 milliarder kroner mer enn da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober.

Hvor dyp nedgangen vil bli, og hvor lenge den vil vare, vet vi ikke. Regjeringen / Revidert nasjonalbudsjett 2020

Statens oljeinntekter ventes å bli under det halve av hva man trodde den gang.

Anslaget for oljeinntektene er redusert fra 245 milliarder til 97,8 milliarder kroner. Dette henger sammen med at man nå tror oljeprisen i år blir 31 dollar i snitt, og ikke 55 dollar slik man trodde i oktober.

I tillegg ventes skatteinntektene å bli 73 miliarder mindre enn forutsatt.

Også nordmenns privatøkonomi ventes å bli truffet hardt av koronapandemien. Privat forbruk ventes å falle med 8,5 prosent i år. Lønnsveksten anslås å bli stusselige 1,5 prosent.

IKKE LIKE FETT: Oljeprisen har falt som en stein, med det resultat at statens forventede inntekter fra petroleumsvirksomheten er redusert fra 245 milliarder til 97,8 milliarder kroner i 2020. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Forutsetter at krisen varer i tre måneder

Noe av årsaken til usikkerheten er at ingen vet hvor lang tid norsk økonomi blir preget av koronakrisen. For at Finansdepartementet i det hele tatt skal kunne regne på hva ting vil koste, har man vært nødt til å gjøre noen antakelser.

– Kostnadsanslagene er rent teknisk basert på at den akutte situasjonen vil vare i tre måneder, og at økonomien deretter henter seg ganske raskt inn igjen, skriver regjeringen i budsjettet.

Med «rent teknisk» menes at Finansdepartementet måtte anta noe, ikke at byråkratene ser på seg selv som smittevernseksperter.

Departementet regner midten av mars som starten på den akutte situasjonen, så norsk økonomi skal da etter beregningen starte en rask innhenting fra midten av juni.

– Kortere eller lengre varighet vil slå kraftig ut i kostnadsanslagene, heter det videre.

Bruker 70-tallet som advarsel

Antakelsen om at norsk økonomi vil hente seg raskt inn igjen gir flere tydelige utslag.

For eksempel anslår departementet at norsk økonomi vil «krympe» med 4 prosent i 2020, men at den så vil stige igjen med 4-7 prosent i 2021. Dette er store svingninger, historisk sett.

Men i budsjettet advarer man også mot antakelsen om at norsk økonomi vil hente seg inn igjen rimelig raskt.

«Det trodde man også på 1970- tallet, men tok feil. Aktivitetsveksten tok seg ikke opp slik man så for seg», heter det i budsjettdokumentet.

Skulle norsk økonomi bruke lengre tid på å hente seg inn igjen enn forutsatt, kan altså koronakrisen bli langt dyrere enn det man legger til grunn nå.

Det regner oljemilliarder over Norge

I mellomtiden flyr milliardene ut av felleskassa. Tidligere i dag ble det kjent at regjeringen legger opp til å bruke 176 milliarder ekstra oljekroner for å redde norsk økonomi fra å bryte sammen etter koronautbruddet.

Dette tallet inkluderer rundt 140 milliarder kroner i korona-tiltak som allerede er varslet. I tillegg kommer 100 milliarder i lånegarantier, men disse tallene regnes ikke som forbruk ettersom staten forventer å få tilbakebetalt mesteparten av pengene.

Tiltakene i revidert nasjonalbudsjett 2020 Ekspandér faktaboks * Regjeringen har allerede før revidert nasjonalbudsjett (RNB) brukt 140 milliarder kroner på økonomiske tiltak og 100 milliarder på lånegarantier over 2020-budsjettet. I tillegg svekkes budsjettet av 60 milliarder kroner i tapte skatte- og avgiftsinntekter og økte utgifter i folketrygden. * En egen krisepakke for oljenæringen blir lagt fram samme dag som RNB. Ifølge regjeringen vil utsatt skatt kunne bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner. * En løsning i milliardklassen for å sørge for at pakkereiseselskapene kommer seg gjennom krisen og at kundene deres får tilbake pengene sine. * Det settes av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer i en ny ordning i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). * Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord. * Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner. 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt. * Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni. * Nav får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under koronapandemien. * Utdanningspakke på 500 millioner. 4000 nye studieplasser og 1000 nye fagskoleplasser. * 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken. * 400 millioner til en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene. * Regjeringen bevilger ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer, ifølge E24. Dermed har fondet fått én milliard kroner i år. * 300 millioner i krisepakke for mediebransjen. * 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeldsforpliktelser og frigjøre midler til koronarespons. * 140 millioner til digital satsing i skolen, blant annet for å styrke hjemmeundervisning. * Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner ekstra til å bli kvitt over 30 år gamle frakteskip, ifølge Teknisk Ukeblad. * 102 millioner til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA). * Tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner. * Siva i Trondheim får et ekstratilskudd på 40 millioner kroner for å hjelpe innovasjonsselskaper gjennom viruskrisen, skriver Adresseavisen. * Domstolene får 35 millioner kroner til digitalisering. * Sjømannskirken får 16 millioner for, skriver Vårt Land. * 15,6 millioner kroner til arkeologisk utgraving av vikinggraven Gjellestadskipet i Halden. * 14 millioner til Arbeidstilsynet og 1 million til Petroleumstilsynet for å følge opp nye regler for innleie av arbeidskraft. * 5 millioner kroner til forskning på kvinnehelse. * Stiftelsen Gestapomuseets forening får økt sin støtte fra 1 til 2 millioner. (NTB)

Dystert fra finansministeren: Vet ikke hvor dyp denne krisen blir

Da finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterte revidert nasjonalbudsjett for Stortinget, la han stor vekt på usikkerheten i tiden vi står i nå, og som kommer til å prege tiden fremover.

– Da vi ønsket et nytt tiår velkommen for få måneder siden, var vi fullstendig uvitende om det som nå definerer det meste av alt vi gjør, og beslutningene vi tar. Usikkerheten er det mest definerende for tiden vi lever i akkurat nå, sa Sanner.

Han påpekte at vi må tilbake til 1930-tallet for «å finne et økonomisk sjokk i nærheten av det vi opplever nå».

– Hvor dyp denne krisen blir, vet vi ikke. Vi anslår at verdiskapningen i fastlandsnorge avtar 4 prosent i år. Men fallet kan også bli dypere. I mange næringer har aktiviteten stoppet helt eller delvis opp.

– 1 av 7 personer i arbeidsstyrken er permittert eller arbeidsledig, enten helt eller delvis. Familier og lokalsamfunn er rammet. Denne krisen er annerledes enn de forrige. Den er både brattere og dypere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå har vist hvordan norsk økonomi bråstoppet da de strenge koronatiltakene ble innført i midten av mars.

Finansministeren pekte på at den økonomiske situasjonen er fullstendig snudd på hodet sammenlignet med da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2020 – budsjettet som nå revideres – i fjor høst.

– I høst budsjetterte vi med et overskudd på 255 milliarder kroner, inkludert oljeinntekter og fondsinntekter. Nå kan vi få et underskudd på 104 milliarder kroner.