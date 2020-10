Koronaen førte Stoltenberg inn på listen over Norges aller mektigste kvinner

Kapital kårer hvert år Norges 100 mektigste kvinner, og på åttende året på rad er det statsminister Erna Solberg som troner øverst på denne listen.

«Har styrt Norge gjennom etterkrigstidens største krise med imponerende stødighet», heter det blant annet i begrunnelsen.

På niendeplass har så direktøren i FHI, Camilla Stoltenberg, gjort et hopp på Kapitals liste over den kvinnelige makteliten i Norge.

Hun var ikke med blant de 10 mektigste kvinnene i 2019.

«Stoltenberg har nok å henge fingrene i som øverste leder for landets største kunnskapsinstitusjon for folkehelse. Dette vervet har ikke blitt mindre viktig etter koronapandemiens fremtreden, hvor FHIs råd er avgjørende for myndighetenes smitteverntiltak», skriver Kapital blant annet i sin begrunnelse.

MEKTIGST: Statsminister Erna Solberg. Foto: Frode Hansen / VG

Preget av politikere

Listen preges ellers av politikere og statsråder.

De fem øverste plasseringene er utelukkende kapret av medlemmer av regjeringen, der utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide kommer på plassen etter Solberg.

På topp 10 er det kun en representant fra næringslivet, nemlig konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merethe Aasheim.

Siv Jensen var i fjor på en 2.-plass på denne listen som finansminister, men må i år finne seg i å havne på 6.-plass.

Dette er de 10 mektigste kvinnene i Norge, ifølge Kapital:

1. Statsminister Erna Solberg (H).

2. Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

3. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

4. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

5. Olje- og energiminister Tina Bru (H).

6. Partileder Siv Jensen (Frp).

7. Næringsminister Iselin Nybø (V).

8. Distriks- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

9. Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

10. Konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merethe Aasheim.