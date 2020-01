I desember kom det frem at kontrollorganet EOS-utvalget slo fast at PST i årevis hadde brutt loven ved å samle inn opplysninger om tusenvis av nordmenns flyreiser.

PST hadde også logget seg direkte inn i flyselskapet Norwegians billettsystemer for å gjøre søk og undersøkelser – uten en lovlig tilgang og uten at det ble ført logger som gjorde kontroll mulig.

Nå avkrever Stortingets kontrollkomité en rekke svar fra justisminister Jøran Kallmyr.

– Det viktigste er nå at vi blir helt sikre på at PSTs ulovlige praksis er stanset. Samtidig er det viktig for oss å finne ut hva justisministeren visste om praksisen. Om det er slik at han og hans departement var klar over dette er det ekstremt alvorlig, sier Freddy Øvstegård som sitter i komiteen for SV.

Vil ha forklaring på at praksisen fortsatte

I EOS-utvalgets rapport kom det fram at PST fikk kritikk allerede i 2014 for å ha hentet inn opplysninger om flyreiser i en enkeltsak. Likevel fortsatte praksisen helt til og med 2019.

Kontrollkomiteen vil er derfor ekstra interesserte i hva Justisdepartementet har visst.

Freddy Øvstegård (SV) er kritisk, og vil ha svar. Foto: NRK

– Dette er et grovt overtramp mot folks personvern at PST mot loven har overvåket hvor folk reiste. Hvis det har foregått mens Justisdepartementet og regjeringen visste om det sliter jeg nesten med å forestå hvor alvorlig det er for rettsstaten og regjeringen, sier Øvstegård (SV) i kontrollkomiteen.

Slik formulerer komiteen spørsmålene de i dag enstemmig har sendt til Jøran Kallmyr som sittende justisminister:

Spørsmål til justisministeren fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen Ekspandér faktaboks I rapporten fra EOS-utvalget fremkommer det at PST har videreført praksisen med å hente inn opplysninger om norske flypassasjerers utenlandsreiser, også etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i en konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting. Kan justis- og innvandringsministeren forklare hvordan denne praksisen kunne fortsette etter 2014 når PST ble oppmerksom på at de ikke hadde lovhjemmel? Var justis- og innvandringsministeren på noe tidspunkt kjent med denne praksisen til PST? Kan justis- og innvandringsministeren garantere at denne praksisen nå er avsluttet, og at PST nå forholder seg til lovverket når det gjelder innhenting av opplysninger knyttet til flyreiser? Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) av 20. april 2018 har ennå ikke trådt i kraft. Når kan det forventes at loven trer i kraft, og kan justis- og innvandringsministeren forsikre om at det vil fremgå av loven med forskrifter hvem som omfattes og hvilke opplysninger som kan innhentes?

PST skal ha hatt direkte innlogging i Norwegians billettsystem helt fram til mai 2019. Foto: Bo Mathisen / Norwegian

Justisministeren har ikke villet svare på hva departementet visste

Så langt har ikke Jøran Kallmyr svart på spørsmål om hva han og hans departement har visst i detalj om PSTs kritiserte praksis.

Da NRK intervjuet ham kort tid etter at rapporten fra EOS-utvalget var blitt offentlig svarte han på spørsmål om temaet at «en justisminister vet det departementet vet».

– Har du visst at PST har samlet inn disse opplysningene?

– Som sagt: Justisministeren vet, når departementet vet det.

– Har departementet visst?

– Her er det en historikk som gjør at jeg er nødt til å bruke litt tid for å kunne svare på det spørsmålet. EOS-utvalget har blant annet vist til saker helt tilbake til 2014. Sånn sett må jeg nesten få komme tilbake til og svare på når var det departementet visste, og hva slags involvering departementet har hatt i denne saken, svarte Kallmyr den gang.

Når Stortinget formelt stiller spørsmål i en sak fra kontroll- og konstitusjonskomiteen må justisministeren svare og gi informasjon til de folkevalgte om temaet. Det er ventet at et svar vil komme om rundt en uke.