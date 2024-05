– Dette er det viktigste og hyggeligste vi gjør. Å treffe nye mennesker og se nye steder, sier kongen når han møter pressen.

I dag var det Åseral kommune som fikk kongelig besøk.

Sang fra ungdomsskoleelever, folkemusikk, danseoppvisning, kåseri om innbyggerne og taler. Kongeparet ble imponert over innbyggerne i den lille bygda.

– Jeg vet det ikke er mer enn 900 mennesker her, så det er utrolig at så mange av dem er så flinke.

Kong Harald og dronning Sonja fortsatte i dag sin rundreise i Agder og Rogaland med besøk til Åseral kommune i Agder.

Kongeparet sier de har satt stor pris på å bli kjent med den sørligste delen av landet.

– Vi har hatt det kjempefint i går og i dag. Vi har vært så heldige at vi har sett Agder fra land og fra sjøen, det er to ganske forskjellige ting. sier kong Harald.

Dronningen: – Blir nesten misunnelig

I dag ble de tatt imot av jublende åsdøler. Bygda mellom fjellene, med under 1000 innbyggere, var pyntet til kongelig fest.

Det var et begeistret kongepar som steg ut av kongebilen A-2, som hadde fraktet dem inn i landet på svingete veier.

– Det er en opplevelse å komme kjørende opp fra Sørlandskysten, inn i stillfarne indre Agder. Med furuskog og heier og blinkende vann – og så ankomme vakre Åseral, som liksom vider seg ut når man kjører opp Kyrkjebygda, sa dronning Sonja i sin tale.

– Det er nesten så man blir litt misunnelig på all denne skjønnheten. Dere er heldige, dere som bor her.

Kongeparet var på besøk i Agder denne uken. Foto: Espen Bierud / NRK

– Lett å føle seg maktesløs og redd

Dronningen hyllet også lokalsamfunnet i en urolig tid.

– Vi trenger steder som Åseral, mer enn noensinne. For det er lett å føle seg maktesløs og til og med litt redd, slik verden er i dag. Mange sterke krefter synes å gå i feil retning. Da er det betryggende å vite at det finnes et slikt godt sted som Åseral, sa dronningen.

– Et lite samfunn med et stort hjerte, der man tar vare på naturen, dyrker kulturen og har omsorg for hverandre. Tenk hvis alt hadde vært litt mer som Åseral. Da tror jeg vi hadde fått en litt bedre verden.

Nærmer seg målet

Besøket i Åseral er andre dag på kongeparets fem dagers fylkesreise i Agder og Rogaland – og kongen og dronningens første besøk i Åseral.

I går var det sørlandskommunen Froland som fikk kongen på besøk for første gang.

De neste dagene skal ytterligere tre kommuner få kongebesøk for første gang.

Kong Harald nærmer seg dermed målet om å besøke alle landets 357 kommuner. Etter denne ukens fylkestur mangler han nemlig bare elleve kommuner på lista.