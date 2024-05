– Dette betyr masse. Vi har aldri hatt besøk av kongen og dronningen før, sier Marte Olsbu Røiseland.

Skiskytterdronning Marte Olsbu Røiseland var konferansier. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Tidenes mestvinnende kvinnelige norske skiskytter har møtt kongen flere ganger, på Slottet og på skiarenaer.

I dag var det han som kom «hjem» til henne.

Jubel og halleluja

Jubelen steg da kong Harald gikk ut av kongebilen A-2 og vinket til de mange fremmøtte i parken ved Frolands Verk i Froland kommune i Agder.

Frolendingene hadde gått mann av huse for å ta imot kongeparet. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

«Halleluja» sang det lokale koret av full hals da kong Harald (87) og dronning Sonja (86) gikk på den røde løperen.

Sørlandsbygdas innbyggere hadde møtt frem i hopetall for å få et glimt av kongeparet. Bussene hadde gått i skytteltrafikk for å kjøre frolendingene til kongelig festdag.

De hadde funnet frem bunadene, sommerkjolene og dressene. Hengt flagg på alle balkonger og flaggstenger, i rundkjøringene og langs veien.

– Når kongen kommer, må vi på med bunaden. Det finnes ingen bedre grunn. Vi er jo så glad i kongen. Jeg blir helt rørt, jeg, sier Monica Dyngedal Andersen.

– Det er ekstra rørende når vi vet at han har vært syk. Vi er veldig takknemlige for at han kom.

Monica Dyngedal Andersen (til venstre) og Ellen Knutsen hadde funnet frem finstasen i anledningen kongeparets besøk i Froland. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

En drøy måned etter at kongen var tilbake på jobb etter sykmeldingen, innledet besøket i Froland i dag en fem dagers fylkesreise for kongeparet i Agder og Rogaland.

Kongen har sagt at han har som mål å besøke alle kommunene i Norge.

I dag ble Froland kommune nummer 342 av Norges totalt 357 kommuner som kongeparet har besøkt, ifølge kongehuset.

– Det er utrolig stas. Han har spart de beste kommunene til slutt, sier Røiseland og ler.

Kongen ble møtt av blomsterbarn, ett av de faste postene på programmet under offisielle besøk. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Mangler bare elleve kommuner

Når rundturen avsluttes på torsdag, kan kongen krysse fem nye kommuner av lista:

Froland

Åseral

Lund

Randaberg

Vindafjord

Da blir også Agder og Rogaland blant de fylkene hvor kongeparet har besøkt absolutt alle kommunene.

Etter fylkesreisen har kongeparet besøkt 346 av alle Norges 357 kommuner – hele 97 prosent – og mangler dermed bare elleve kommuner.

Målet er å komme rundt til alle. Listen over dem som gjenstår, krymper stadig.

Bare se på dette kartet – der alle kommunene som kongeparet har besøkt når denne fylkesreisen er gjennomført, er markert i grønt. De kommunene som fortsatt gjenstår på besøkslisten, er i rødt:

Kartet er basert på Kongehusets uoffisielle liste over kommuner som kong Harald og/eller dronning Sonja har vært på offisielt besøk i – eller besøkt i forsvarssammenheng – fra 1958 og frem til i dag (etter at fylkesbesøket i Agder og Rogaland er gjennomført). Et besøk regnes som offisielt når ordføreren i kommunen er vertskap.

– Det viktigste vi gjør

Å reise rundt og møte folk der de bor, er det viktigste kongeparet gjør, har kong Harald sagt.

– Det er hele vår gjerning, egentlig, det å bli kjent med hele landet, sa han til NRKs «Året med kongefamilien» i 2022.

Kongeparet har tidligere fått spørsmål om hvor lenge de kommer til å fortsette med slike turer. Kongen var ikke i tvil:

– Så lenge vi greier å røre oss, svarte han leende.

– Når vi er kommet så nære, er det et poeng at vi prøver å ta resten også.

Disse kommunene har kongeparet ikke besøkt, etter at fylkesreisen i Agder og Rogaland er gjennomført:

I Telemark:

Nissedal

Siljan

I Vestland:

Etne

Samnanger

Vaksdal

Askvoll

I Trøndelag:

Rindal

Høylandet

I Nordland:

Beiarn

I Troms:

Balsfjord

Kvænangen