Kong Harald tror kong Charles vil overraske britene

– Når britene blir kjent med kongen, kommer de til å bli gledelig overrasket, sier kong Harald til NRK.

I dag får kong Charles kronen på hodet i en tradisjonsrik og storslått seremoni i Westminster Abbey i London, åtte måneder etter at han ble Storbritannias nye konge.

For kong Charles overtok tronen automatisk i det øyeblikket hans mor dronning Elizabeth døde 8. september i fjor.

Hun hadde da vært britenes dronning i 70 år.

– Et overveiende flertall i Storbritannia hadde ikke kjent noen annen monark enn henne. Det var slutten på en epoke. Og begynnelsen på en ny, sier kong Harald.

Kongeparet fortalte om sitt forhold til kong Charles da NRK møtte dem i forbindelse med programmet «Året med kongefamilien».

De tror britenes nye konge kommer til å klare å fylle rollen etter moren.

– Jeg er helt sikker på at det kommer til å gå veldig bra. Han har veldig mange gode verdier, og det tror jeg folk vil oppdage og sette pris på, sier dronning Sonja.

– Han kommer til å klare seg fint, sier kong Harald.

Kong Charles har ladet opp til kroningen blant annet med hagefest ved Buckingham Palace denne uken. Foto: POOL / Reuters Mens prins William og prinsesse Kate overrasket på pub to dager før kroningen. Foto: Jamie Lorriman / AP Prinsen forsøkte selv å tappe øl på puben. Foto: Jamie Lorriman / AP I London har forberedelsene vært i gang lenge, og kongelige fans har tatt plass langs prosesjonsruten. Foto: PHIL NOBLE / Reuters Det gjelder å være tidlig ute for å sikre seg god utsikt til lørdagens kroningsbegivenheter i London. Foto: Nathan Denette / AP

Konger, venner og slektninger

Som monarker møtes de to kongene i offisielle sammenhenger. Som venner og slektninger møtes de også privat.

Charles ble tatt imot av daværende kronprins Harald da han kom til Norge for å feire kong Olavs 75-årsdag i 1978. Foto: NTB

Som da det norske kongeparet var på privat førjulstur til England i fjor.

– Jeg traff kong Charles da vi var i England da, forteller kong Harald.

Det har i mange år vært et godt vennskap og nære familiebånd mellom den britiske og den norske kongefamilien.

Dronning Elizabeth og kong Harald var tremenninger og hadde felles oldeforeldre. Kong Haralds farmor dronning Maud – som var gift med Norges kong Haakon VII – var nemlig opprinnelig engelsk prinsesse og var søsteren til dronning Elizabeths farfar.

Storbritannias dronning Elizabeth og kong Harald var tremenninger og gode venner. Da hun døde i september i fjor, uttrykte den norske kongen stor sorg «over tapet av et kjært familiemedlem og en nær venn». Foto: Terje Bendiksby / NTB

Slektningene bevarte et nært forhold. Et forhold som ble enda sterkere da kong Haakon og kronprins Olav måtte flykte fra Norge under 2. verdenskrig og oppholde seg i eksil i London.

Kong Charles oppkalt etter norsk konge

Så nært var dronning Elizabeths forhold til slektningene i Norge at da hun fikk sitt første barn, Charles, kalte hun ham opp etter Norges kong Haakon.

Kong Haakon og dronning Maud fotografert sammen med sønnen, daværende kronprins Olav, i 1905. Foto: NTB / Scanpix

Kong Haakon het opprinnelig prins Carl før han ble konge av Norge, og ble også etter at han tok kongenavnet Haakon kalt «uncle Charles» innad i den britiske kongefamilien.

Nå er det britenes Charles som skal krones til konge.

Kronprinsparet representerer det norske kongehuset og er til stede under kroningen i London.

Derfor er kong Charles et forbilde for kronprins Haakon

Kong Charles er kronprins Haakons firmenning.

Det norske kronprinsparet ble invitert på te hos daværende prins Charles og hertuginne Camilla i London i 2005. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Den nye britiske monarken er en som kronprins Haakon har pekt på som et forbilde.

– Jeg har veldig stor respekt for kong Charles. Han har vært tidlig ute med å snakke om veldig viktige temaer, som økologi og klima, sa kronprinsen da han var på offisielt besøk i London i mars.

– Han har også gjort en veldig stor innsats når det gjelder å få veldig mange unge som sto i fare for å falle utenfor samfunnet, inn i jobb og utdanning gjennom The Prince's Trust. Så det er mange ting jeg er imponert over, som han har fått til.